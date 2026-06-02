Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει στην επόμενη μέρα αναφορικά με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που λήγουν. Ο δανεισμός των Αλεσάντρο Βολιάκο και Λούκα Ιβανούσεφ δεν θα ανανεωθεί. Επίσης, η πόρτα της εξόδου θα ανοίξει για τους Ντέγιαν Λόβρεν και Ζόαν Σάστρε.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές με τους οποίους ο ΠΑΟΚ αναμένεται να προχωρήσει σε συζητήσεις. Ο πρώτος είναι ο Τάισον, που μπορεί να έχει συμπληρώσει τα 39, όμως αυτό δεν έχει αποδειχθεί αποτρεπτικός παράγοντας.

Οσον αφορά τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ με τις δύο πλευρές να συζητούν για το ενδεχόμενο επέκτασης του συμβολαίου για δύο και όχι για έναν χρόνο. Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο υπάρχουν δεύτερες σκέψεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να βρεθεί φόρμουλα παραμονής του στην Τούμπα.

Τέλος, μεγάλο θέμα συζήτησης θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει τη χρήση της ρήτρας των 5 εκατ. ευρώ, όμως φαίνεται διατεθειμένος να μπει σε συζητήσεις με την Κρουζ Αζούλ προκειμένου να δει αν μπορεί να υπάρξει μια φόρμουλα είτε για αγορά του με μικρότερο αντίτιμο είτε ακόμα και για ανανέωση του δανεισμού του.