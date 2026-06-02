Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις και η ελάχιστη αποζημίωση των 10.000 ευρώ επανέρχονται στο προσκήνιο, έπειτα από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε συνταγματική τη σχετική διάταξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται το λεγόμενο «Μητρώο 11», το οποίο θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006 και αφορά τα δικαιώματα των συνδρομητών απέναντι στις διαφημιστικές κλήσεις.

Τι είναι το «Μητρώο 11»

Το «Μητρώο 11» είναι κατάλογος που υποχρεούται να τηρεί κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε αυτό καταχωρούνται οι συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η εγγραφή στο μητρώο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή με αίτηση σε κατάστημα του παρόχου. Οι οδηγίες για τη διαδικασία δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Ωστόσο, η ένταξη στο μητρώο δεν καλύπτει περιπτώσεις εταιρειών ή call centers που δραστηριοποιούνται ή εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Τα δικαιώματα των συνδρομητών

Αν ένας συνδρομητής που έχει εγγραφεί στο «Μητρώο 11» εξακολουθεί να λαμβάνει ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, δικαιούται πλήρη αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται σε 10.000 ευρώ.

Το νομικό πλαίσιο καθορίζεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006, που ρυθμίζει τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες, καθώς και από το άρθρο 14 του ίδιου νόμου, το οποίο προβλέπει αποζημίωση για περιουσιακή ή ηθική βλάβη.

Η νομολογία και οι αντιδράσεις

Η πρόβλεψη της ελάχιστης αποζημίωσης των 10.000 ευρώ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη νομική κοινότητα. Ορισμένες δικαστικές αποφάσεις είχαν θεωρήσει ότι το ποσό αυτό παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, κρίνοντάς το υπερβολικό σε σχέση με την έκταση της προσβολής.

Άλλες αποφάσεις, ωστόσο, υποστήριξαν ότι ο νομοθέτης έλαβε υπόψη τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και καθόρισε το όριο των 10.000 ευρώ ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι των παραβατών.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου 564/2024

Η απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου υιοθετεί τη δεύτερη άποψη, κρίνοντας ότι η διάταξη είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η ελάχιστη αποζημίωση διασφαλίζει την προστασία των πολιτών απέναντι σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό των 10.000 ευρώ επιλέχθηκε ώστε η χρηματική ικανοποίηση να έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα, ιδίως έναντι μεγάλων επιχειρηματικών οργανισμών που προωθούν προϊόντα μέσω αζήτητων κλήσεων.

Η παγιούμενη νομολογία

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και τη διαμορφούμενη νομολογιακή τάση, το ελάχιστο όριο αποζημίωσης των 10.000 ευρώ θεωρείται πλέον σύμφωνο με το Σύνταγμα και την αρχή της αναλογικότητας. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από πρόσφατες αποφάσεις, όπως εκείνη του Εφετείου Αθηνών (573/2025).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση των πολιτών απέναντι στις ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις και ενδυναμώνει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος.