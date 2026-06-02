Οριακά υψηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τη χθεσινή υποχώρηση, ενώ υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου, με την προσοχή στραμμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.374,42 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 75,87 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,93%), της ΔΕΗ (+1,67%), της Allwyn (+1,73%) και της Elvalhalcor (+1,39%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,79%), της Eurobank (-1,30%) και της Alpha Bank (-1,07%).

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 36 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Safe Bulkers (+19,30%) και τρία ‘Αλφα(κ) (+10,00%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,55%)και CNL Capital (-2,80%).

Εισαγωγή των μετοχών της Safe Bulkers

Ξεκίνησε σήμερα η παράλληλη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers.

Συγκεκριμένα εισάγονται 101.826.580 κοινές μετοχές στην Κύρια Αγορά με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 1 Ιουνίου 2026, ύψους 6,62 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η ΕΚΤ την ίδια ημέρα.