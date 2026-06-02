Η πρόταση του Ιράν να επιβάλει τέλος διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ επαναφέρει στο προσκήνιο μια παλιά ιστορία θαλάσσιων διοδίων. Σε μια εποχή γεωπολιτικών εντάσεων, τα στενά περάσματα δεν αποτελούν απλώς εμπορικές αρτηρίες, αλλά και στρατηγικά «φίλτρα» ισχύος, φορολόγησης και επιβολής.

Η ιδέα δεν είναι νέα. Από την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή, οι θαλάσσιες δυνάμεις εκμεταλλεύονταν γεωγραφικά chokepoints για να αντλήσουν πλούτο. Η Αθήνα της κλασικής περιόδου επέβαλε εισφορές στους συμμάχους της, ενώ οι εμπορικές αυτοκρατορίες της Μεσογείου εξασφάλιζαν προνόμια σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές.

Ακόμη και τα ευρωπαϊκά αποικιακά κράτη διαμόρφωσαν περίπλοκα συστήματα δασμών, λειτουργώντας ως έμμεσοι ρυθμιστές του παγκόσμιου εμπορίου. Η πρακτική αυτή καθόρισε επί αιώνες τη σχέση ισχύος μεταξύ κρατών και θαλάσσιων εμπορικών δικτύων.

Το παράδειγμα των Στενών του Σουντ

Καμία περίπτωση δεν υπήρξε τόσο μακρόβια και καθοριστική όσο εκείνη της Δανίας με τα Στενά του Σουντ. Από τον 15ο αιώνα και για περισσότερους από τέσσερις αιώνες, η Κοπεγχάγη επέβαλε τέλη διέλευσης στα πλοία που κινούνταν μεταξύ Βόρειας Θάλασσας και Βαλτικής. Το πέρασμα αυτό αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων του κράτους.

Τα πλοία υποχρεώνονταν να σταματούν στο Έλσινορ για να καταβάλλουν το αντίτιμο, υπό την απειλή ένοπλης αντίδρασης. Η Δανία όχι μόνο πλούτισε, αλλά ενίσχυσε και τη γεωπολιτική της θέση, επεκτείνοντας την επιρροή της στη Σκανδιναβία.

Ωστόσο, το σύστημα αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Η Σουηδία, υπό δανική επιρροή, βρέθηκε στο επίκεντρο εξεγέρσεων και συγκρούσεων, καθώς οι εμπορικές τάξεις επιδίωκαν να παρακάμψουν τη φορολογία. Οι εντάσεις αυτές εντάθηκαν κατά τους ευρωπαϊκούς πολέμους του 17ου αιώνα.

Η Αγγλία και η Ολλανδία, δύο ισχυρές θαλάσσιες δυνάμεις, συμμετείχαν ενεργά στις αντιδανικές ισορροπίες. Η σταδιακή αποδυνάμωση της Δανίας και οι ευρύτερες ευρωπαϊκές ανακατατάξεις οδήγησαν τελικά, τον 19ο αιώνα, στην κατάργηση των περισσότερων «Σουντ δασμών» μέσω διεθνούς συμφωνίας.

Από τα Στενά της Βαλτικής στα Στενά του Ορμούζ

Η ιστορία δεν σταμάτησε εκεί. Σήμερα, σε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον, επανέρχεται η συζήτηση για το αν οι χώρες που ελέγχουν κρίσιμα θαλάσσια περάσματα μπορούν να τα μετατρέψουν σε πηγές εσόδων. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής ροής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η πρόταση για πληρωμή διοδίων, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, θέτει ένα καίριο ερώτημα: επιστρέφει ο κόσμος σε μια εποχή όπου το εμπόριο δεν είναι ελεύθερο, αλλά «επιτηρούμενο» από κράτη-φύλακες στρατηγικών περασμάτων;

Η παγκόσμια διάσταση των θαλάσσιων διοδίων

Παρόμοιες ιδέες εμφανίζονται και αλλού. Τα Στενά της Μάλακα, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη, έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο προτάσεων για επιπλέον χρεώσεις, λόγω του τεράστιου όγκου εμπορευμάτων που το διασχίζουν καθημερινά.

Αν και τέτοιες προτάσεις συχνά απορρίπτονται, αναδεικνύουν μια σταθερά της παγκόσμιας ιστορίας: όπου υπάρχει στρατηγική θαλάσσια δίοδος, υπάρχει και η πιθανότητα οικονομικής εκμετάλλευσης. Από τα φρούρια της Βαλτικής έως τα ενεργειακά στενά της Μέσης Ανατολής, η λογική παραμένει ίδια.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το διεθνές σύστημα μπορεί να αντέξει την επιστροφή των θαλάσσιων διοδίων χωρίς να οδηγηθεί σε νέες εντάσεις, εμπορικούς αποκλεισμούς και γεωπολιτικές ανακατατάξεις.