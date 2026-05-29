ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος διαρκεί ήδη τέσσερις μήνες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική έγκριση.

Αντίθετα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή από την ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. «Αυτό είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη».

Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ διεύρυνε την «περιοχή επιχειρήσεων» του στρατού του, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς με δεκάδες θύματα. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολά, που διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, θεωρείται από την ιρανική ηγεσία απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας.

Το πλαίσιο συμφωνίας και οι διαφωνίες

Πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν στο AFP ότι έχει διαμορφωθεί πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο προβλέπει παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 8 Απριλίου. Η συμφωνία, ωστόσο, χρειάζεται την έγκριση του προέδρου Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τη νύχτα της Τετάρτης, τις πιο σοβαρές μετά την ανακωχή. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, το «μνημόνιο κατανόησης» δεν ρυθμίζει ακόμη το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, το οποίο θα τεθεί σε διαπραγμάτευση εντός των επόμενων δύο μηνών. Περιλαμβάνει, ωστόσο, ρητή δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

«Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι «ελπίζουμε ο πρόεδρος να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά αυτό μένει να εξακριβωθεί».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πρέπει ακόμη να επιλύσουν αρκετά σημεία τριβής προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον πόλεμο, δήλωσε ακόμα ο Βανς.

Ερωτηθείς μάλιστα από το BBC εάν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, ο Βανς είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει «πότε ή αν» οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν μια συμφωνία.

Οικονομικές αντιδράσεις και ενεργειακά ζητήματα

Οι αγορές αντέδρασαν συγκρατημένα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιόρισαν τις απώλειες, ενώ η Γουόλ Στριτ κατέγραψε νέα ρεκόρ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Ο αναλυτής Αντρέας Λίπκοου σχολίασε πως «μόνο όταν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών θα δούμε νέες τοποθετήσεις».

Σύμφωνα με το Axios, το πρωτόκολλο προβλέπει «απρόσκοπτη» πρόσβαση στο στενό του Ορμούζ. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να διαθέτει εκ νέου πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, μέσω αναστολής κυρώσεων.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί «καμιά απόπειρα να επιβληθεί σύστημα διοδίων» στο στενό και απείλησε με κυρώσεις το Ομάν, εάν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο της περιοχής.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις με στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Αντιπαραθέσεις και τεταμένο κλίμα

Παρά τις διαβουλεύσεις, παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Η Τεχεράνη ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων που είναι παγωμένα στο εξωτερικό και αρνείται να απομακρύνει από τη χώρα το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί την καταστροφή του.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα μη επανδρωμένα ιρανικά οχήματα, τα οποία θεωρήθηκαν απειλή στο στενό του Ορμούζ, πλήττοντας «σταθμό ελέγχου» στην Μπαντάρ Αμπάς. Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν στοχοποιώντας αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν ποια, ενώ αναφορές για πλήγματα υπήρξαν στο Κουβέιτ.

Ο στρατός των ΗΠΑ διαψεύδει ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες καταρρίφθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε νωρίτερα – επικαλούμενο αξιωματικό – ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημείωσε πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς, επισημαίνοντας την ασάφεια που επικρατεί γύρω από το περιστατικό.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος ή την προέλευση του στόχου.

Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών, τις σοβαρότερες μετά την ανακωχή της 8ης Απριλίου, παρότι φέρεται να υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγουν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου.