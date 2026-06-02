Οι προοπτικές των κεφαλαιαγορών παραμένουν θετικές παρά τα πρόσφατα ράλι ρεκόρ σε αμερικανικούς κυρίως δείκτες όπως ο S&P 500, κυρίως λόγω του ράλι των εταιρειών μετοχών τεχνολογίας και ειδικά Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και κάθε περίπτωση είναι θεμιτό οι επενδυτές να διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους σε αρκετούς κλάδους και μετοχές.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει σε δύο διαφορετικές εκθέσεις προς τους πελάτες της η ελβετική τράπεζα UBS, η οποία κάνει λόγο για σταθερά θεμελιώδη παρά την περίοδο αβεβαιότητας που διανύουμε αλλά και για ευκαιρίες για αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων λόγω της συνεχιζόμενης ισχύος που παρουσιάζουν οι αγορές μετοχών.

Η UBS εκτιμά ότι οι αγορές μετοχών θα κινηθούν υψηλότερα μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενες από την ανθεκτική οικονομική δραστηριότητα, την ισχυρή αύξηση των κερδών και την προοπτική χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αργότερα φέτος, όπως αναφέρει. Το βασικό σενάριο της ελβετικής τράπεζας είναι ότι ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης των ΗΠΑ, ο S&P 500 να σκαρφαλώσει στις 7.900 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους, σε σύγκριση με τις 7.584 μονάδες που έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα. «Ωστόσο, μέσα σε αυτό το θετικό πλαίσιο, συμβουλεύουμε τους επενδυτές να εξετάσουν τους κινδύνους συγκέντρωσης, καθώς η άνοδος των κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών κάνει πολλά χαρτοφυλάκια να βρίσκονται σε ανάγκη αναδιάρθρωσης. Προτιμούμε την έκθεση σε μετοχές σε όλους τους κλάδους (…) και εστιάζουμε στην έκθεση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος», αναφέρει μεταξύ άλλων η UBS σε έκθεσή της με τίτλο «Τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά παρά την αβεβαιότητα».

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου υπογράμμισε την ισχύ των εταιρικών θεμελιωδών μεγεθών στις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη και την Ασία. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου στις ΗΠΑ ήταν ισχυρά, με τα υποκείμενα κέρδη να αυξάνονται κατά 19%, που είναι ο ταχύτερος ρυθμός εδώ και τέσσερα χρόνια, σημειώνεται. Περίπου το 80% των εταιρειών έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη ανά μετοχή, που βρίσκονται πλέον πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους, ενώ η μέση αύξηση των κερδών ήταν επίσης καλύτερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο από το 2015.

Προβλέψεις για Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία

Πλέον η UBS αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 20% φέτος, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη και την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρώπη το εύρος των εταιρειών που ξεπερνούν τις προσδοκίες για κέρδη έχει ξεπεράσει το εύρος των αυξήσεων εσόδων για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, σημειώνεται. Αυτό ενισχύει την άποψή μας ότι «η στήριξη των κερδών μπορεί να βοηθήσει τις μετοχές να κινηθούν υψηλότερα μεσοπρόθεσμα», αναφέρεται. Στην Ασία η ελβετική τράπεζα αναμένει ότι τα κέρδη του MSCI Asia εκτός Ιαπωνίας θα αυξηθούν κατά 62% φέτος.

Προειδοποιήσεις για συγκέντρωση χαρτοφυλακίων

Τα πολύ υψηλά κέρδη των κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας «έχουν προσθέσει στους κινδύνους συγκέντρωσης για πολλά χαρτοφυλάκια, καθιστώντας συνετό να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαφοροποίησης μεταξύ μετοχών», σημειώνει η UBS σε χωριστή της έκθεση προς τους πελάτες της. Η ελβετική τράπεζα πιστεύει ότι η επόμενη φάση είναι πιθανό να χαρακτηριστεί από μια διεύρυνση της προσοχής και πέραν από τις εταιρείες πολύ μεγάλης κεφαλαιοποίησης (mega-cap) όπως είναι οι τεχνολογικές, από αυξημένη κινητικότητα και από «συχνότερα επεισόδια μεταβλητότητας καθώς ανακατανέμονται τα κεφάλαια», όπως σημειώνεται.