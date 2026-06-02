Με χειροπέδες κατέληξε ο 36χρονος άνδρας που πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, συγγενικό του πρόσωπο στην περιοχή των Δεμενίκων.

Όπως αναφέρει το tempo24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι την 1η Ιουνίου, όταν ο 36χρονος πήγε στο σπίτι του συγγενή του, κρατώντας το αεροβόλο. Μετά από έντονο διαπληκτισμό, φέρεται να σήκωσε το όπλο και να πυροβόλησε, με αποτέλεσμα ένα από τα σφαιρίδια να τραυματίσει τον 45χρονο στο κεφάλι, κοντά στο αριστερό μάτι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθεί σε μικροεπέμβαση για την αφαίρεση του σφαιριδίου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τον δράστη, του έστησαν ενέδρα στο σπίτι του και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά το τοπικό σάιτ, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί στις αρχές Μαΐου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όταν είχε αφήσει τον γιο του να πυροβολεί με όπλο. Σε έρευνα τότε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει πιστόλι κρότου-λάμψης, αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και 13 φυσίγγια κρότου-λάμψης, μεταξύ άλλων αντικειμένων.

Ο άνδρας είχε οδηγηθεί τότε στον Εισαγγελέα και είχε αφεθεί ελεύθερος. Ωστόσο, η Αστυνομία εκτιμά ότι στις 24 Μαΐου είχε επισκεφθεί ξανά το σπίτι του 45χρονου, προκαλώντας φθορές. Χθες, σε νέα κατ’ οίκον έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αεροβόλα όπλα, έξι συσκευασίες με μεταλλικά σφαιρίδια, αμπούλες για τα αεροβόλα και το όχημά του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και πρόκληση φθορών.