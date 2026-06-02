Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα νέο σουβλατζίδικο στο κέντρο της πόλης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εντοπίσει τον χώρο που θα στεγάσει το κατάστημα ενώ στόχος του είναι οι τα σουβλάκια να είναι χορταστικά και οι τιμές προσιτές.

Την είδηση αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», παρουσιάζοντας το νέο εγχείρημα του καλλιτέχνη.

«Ξέρετε, εμένα με βοήθησε πολύ η μάνα μου. Μου έλεγε: ”Όταν βγάζεις πέντε χιλιάρικα, θα κρατάς τα τρία και θα μου δίνεις τα δύο”. Όταν κάποτε τα χρειάστηκα, εκείνη τα ’χε στην άκρη, γιατί κανείς άλλος δεν μου έδωσε. Πρέπει να μην περιμένεις από κανέναν, να πατάς πάντα στα πόδια σου! Ίσως εγώ δεν ξέχασα ποτέ εκείνο το κασελάκι, απ’ το οποίο ξεκίνησα, το καράβι το ”Latvia” ή και τα σκυλάδικα, όπως τα λέτε εσείς, που εγώ όμως τα λέω χώρους μαζικής διασκέδασης» είχε πει κάποτε σε συνέντευξή του ο Λευτέρης Πανταζής.