Ο Λευτέρης Πανταζής συνεχίζει να νοσηλεύεται προληπτικά έπειτα από επεισόδιο έντονης υπερκόπωσης, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Όπως ανέφερε ο ίδιος, για περίπου δεκαπέντε συνεχόμενες ημέρες δεν είχε καταφέρει να ξεκουραστεί επαρκώς, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να αποφασίσουν την παραμονή του στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», εμφανιζόμενος καθησυχαστικός για την πορεία της υγείας του. Όπως εξήγησε, αισθάνεται πλέον πολύ καλύτερα και όλα δείχνουν πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα πάρει εξιτήριο.

Παράλληλα, αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αναφέροντας πότε σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή. Ο Λευτέρης Πανταζής γνωστοποίησε την ημερομηνία επανεκκίνησης των νυχτερινών του εμφανίσεων στο μουσικό κέντρο όπου συνεργάζεται με την Άντζελα Δημητρίου, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να ξανασυναντήσει το κοινό του.

Ο τραγουδιστής δήλωσε σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του: «Κουράστηκα από τις εμφανίσεις και τις βραδινές και τις τηλεοπτικές. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγω, την Τετάρτη θα ξεκινήσω στο μαγαζί.»

«Απλώς σήμερα έπρεπε να ξεκουραστώ και έκατσα μέσα στο νοσοκομείο. Θα μου κάνουν όλες τις εξετάσεις να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ξεκουράζομαι, γιατί είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Υπερκόπωση μου είπαν ότι ήταν. Σήμερα είμαι καλύτερα, από χθες που κοιμήθηκα είμαι καλύτερα. Είναι δίπλα μου αυτοί που επιτρέπονται.»