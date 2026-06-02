Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο στους άντρες της Άμεσης Δράσης που βρέθηκαν στο σημείο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για τα αδικήματα της απείθειας, της εξύβρισης και της απειλής.

Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε και το αποχαιρετιστήριο γεύμα της ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-26, έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό του BCL και τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.