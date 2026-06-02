Την τελική λίστα των ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την Τουρκία στο Μουντιάλ 2026 γνωστοποίησε ο Βιντσέντζο Μοντέλα, με την εθνική ομάδα να ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο του 2002.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκονται οι Αλτάι Μπαϊντίρ, Μερτ Γκιουνόκ και Ουγκουρτζάν Τσακίρ, ενώ ηγέτες της προσπάθειας αναμένεται να είναι οι Χακάν Τσαλχάνογλου, Αρντά Γκιουλέρ, Κενάν Γιλντίζ και Κερέμ Ακτούρκογλου.

Αντίθετα, εκτός της τελικής αποστολής έμειναν οι Ερσίν Ντεστάνογλου, Μουχαμμέντ Σενγκέζερ, Αχμέττσαν Καπλάν, Μουσταφά Εσκίχελατς, Γιουσούφ Ακτσιτσέκ, Ατακάν Καραζόρ, Ντεμίρ Εγέ, Αράλ Σίμσιρ και Γιουσούφ Σαρί, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στο ρόστερ της διοργάνωσης.