Ένα χρόνο πριν; Ο Ολυμπιακός βιβλίο ανοιχτό. Πρωταθλητής. Με εξασφαλισμένη θέση στη league phase του Champions League. Και το κυριότερο: με έναν τόσο ισχυρό αγωνιστικό κορμό που ήταν ζήτημα να προέκυπτε μια θέση της 11άδας ανοιχτή με την προσδοκία να καλυφθεί από το μεταγραφικό παράθυρο. Αυτή του αριστερού winger που τελικά κατέληξε στον Ντανιέλ Ποντένσε. Εναν χρόνο μετά;

Οι Ερυθρόλευκοι μόλις μπήκαν σε… διαφορετικό καλοκαίρι. Με εξασφαλισμένη μια θέση στη league phase του Europa League, αλλά με την προσδοκία μέσα από δύο προκριματικές μάχες να επιστρέψουν στο κυρίως μενού του Champions League. Και το κυριότερο; Αποφασισμένοι για μια σημαντική αλλαγή στο ρόστερ. Οχι μόνο στο «βάθος» του όπως συνέβη πέρσι, αλλά και στην πρώτη του γραμμή.

Ενα ολοκληρωμένο rebuilding με την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο στα δυόμισι χρόνια του Βάσκου στο μεγάλο λιμάνι. Θα δοκιμάσουν πάνω σε μια άλλη θέα οι Ερυθρόλευκοι. Επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές απευθείας για το αρχικό σχήμα. Από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Που έρχονται από γεμάτες σεζόν. Παίκτες της κλίμακας 24-32 ετών που θεωρητικά έχουν πιο εύκολη προσαρμογή άρα και πιο γρήγορη ένταξη.

Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνά κανείς το βασικό. Ο Ολυμπιακός πρέπει τον Αύγουστο (4-5/8) να είναι έτοιμος για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θέλει λοιπόν τον πρώτο μεταγραφικό κύκλο να τον κλείσει μέσα στον Ιούνιο. Για να είναι κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας – 29 η πρώτη στον Ρέντη, 3/7 το ταξίδι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Ποδοσφαιριστές που θα δουλέψουν από νωρίς και θα μπορούν να υπολογίζονται μέσα στον Αύγουστο κανονικά για την πρώτη μεγάλη πρόκληση της σεζόν.

Τα ονόματα

Μια ματιά στους υποψήφιους που τα ονόματά τους έχουν κυκλοφορήσει κυρίως από το εξωτερικό επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω: Ο Ουνάι Λόπεθ (30 χρ.) που διεκδικείται και από την Αθλέτικ Μπιλμπάο: Το 8άρι που επί της ουσίας θα δώσει όσα δεν προέκυψαν πέρσι σε μεγάλο βαθμό από τον Ντιόγκο Νασιμέντο.

Φέτος με τη Ράγιο είχε 43 συμμετοχές και έφτασε ως τον τελικό του Conference League. O Μίκα Μαρμόλ (24 χρ.) που ξεχωρίζει για τη θέση του αριστερού στόπερ είχε 36 συμμετοχές με τη Λας Πάλμας οδηγώντας την στην άνοδο στη La Liga. O Μπράιαν Χιλ (25 χρ.) που είναι σταθερά στη λίστα του προπονητή εδώ και μια διετία για το αριστερό άκρο της επίθεσης, είχε 30 συμμετοχές με τη Χιρόνα.

Ο Αργεντινός – με ισπανικό διαβατήριο – Πάμπλο Μαφέο (28 χρ.) της Μαγιόρκα που ακούστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο ως υποψήφιος για την αντικατάσταση του Κοστίνια – μένει μόνο η ανακοίνωση από την Μπράιτον – είχε φέτος 32 συμμετοχές. Ο συμπατριώτης του αμυντικός χαφ Γκίντο Ροντρίγκεζ (32 χρ.) με τις 30 συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής που έμεινε ελεύθερος από τη Γουέστ Χαμ. Και o χιλιανός δεξιοπόδαρος στόπερ, Γκιγιέρμο Μαριπάν (32 χρ.) που μόλις έμεινε ελεύθερος από την Τορίνο – έπαιξε 29 ματς στη σεζόν.

Στίγμα

Δεν είναι απαραίτητο φυσικά πως όλοι αυτοί θα αποτελέσουν ποδοσφαιριστές του νέου Ολυμπιακού. Εχει ενδιαφέρον όμως το δείγμα, διότι επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Παίκτες ως επί το πλείστον ελεύθεροι που μπορεί να αποκτηθούν άμεσα – με εξαίρεση τον Μαφέο που βεβαίως η μεταγραφή του δεν ξεπερνά σε κόστος το 1-1,5 εκατ. ευρώ έπειτα από τον υποβιβασμό της Μαγιόρκα.

Που δεν θα πάνε στο Μουντιάλ, άρα θα είναι διαθέσιμοι για την προετοιμασία. Που έχουν παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ηλικιακά δεν δίνουν την εντύπωση ότι θα χρειαστούν μεγάλο διάστημα προσαρμογής.

Και κυρίως: Που έρχονται από γεμάτη σεζόν σε μια λεπτομέρεια που πάντα έχει τη σημασία της. Ειδικά αν ο πρώτος αγωνιστικός στόχος προκύπτει Αύγουστο μήνα! Την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τη «δεξαμενή» εσωτερικού. Τους έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτή την εβδομάδα είναι πολύ πιθανό μάλιστα από αυτή να προκύψει και η πρώτη ανακοίνωση: Η επιστροφή του ιστορικού αρχηγού Κώστα Φορτούνη στο μεγάλο λιμάνι. Παράλληλα ανοικτό παραμένει το θέμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.