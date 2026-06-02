Ανοδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Οι τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών συνεχίζουν να ασκούν έντονες πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ αύξηση του πληθωρισμού σημειώθηκε και στην Ευρωζώνη.

Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.

Παρότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας.

Η ενέργεια παραμένει ο βασικός «πονοκέφαλος»

Ο μεγαλύτερος παράγοντας που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό εξακολουθεί να είναι η ενέργεια. Οι τιμές του ενεργειακού κόστους κατέγραψαν ετήσια αύξηση 20,2%, παραμένοντας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 21,6% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής, μεταφορών και παροχής υπηρεσιών.

Ισχυρή άνοδος στις υπηρεσίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επιτάχυνση των ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στο 5,7%, από 3,9% τον Απρίλιο, καταγράφοντας σημαντική επιδείνωση.

Οι αυξήσεις σε εστίαση, τουρισμό, μεταφορές και άλλες υπηρεσίες αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Μικρότερος ρυθμός αύξησης στα τρόφιμα

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παρουσίασε επιβράδυνση, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,1%, έναντι 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Παρά τη βελτίωση, οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, διατηρώντας το κόστος διαβίωσης σε αυξημένα επίπεδα.

Άνοδος και στην Ευρωζώνη

Η ανοδική τάση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Μάιο, από 3% τον Απρίλιο, γεγονός που δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των επόμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η μάχη για την επιστροφή του πληθωρισμού στους στόχους σταθερότητας των τιμών εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία.

