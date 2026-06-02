Την απαίτηση της κατάκτησης του πρωταθλήματος για τον κόσμο και τον σύλλογο μετέφερε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στους παίκτες του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενόψει των τελικών της GBL που αρχίζουν αύριο βράδυ (21.00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ.

Ο ιδιοκτήτης των κυπελλούχων Ελλάδας βρέθηκε στην προπόνηση και σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος έθεσε παίκτες και προπονητικό τιμ προ των ευθυνών τους.

Τους υπενθύμισε ότι ο κόσμος της ομάδας βίωσε μια τεράστια πίκρα, από το γεγονός ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να προκριθεί στο Final 4 στο σπίτι της και τόνισε ότι αποτελεί λαϊκή απαίτηση η κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του που είδε την ομάδα ιδιαίτερα χαλαρή ακόμα και μετά τον αποκλεισμό και απαίτησε να δώσουν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό.

Αλλά και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τις τελευταίες μέρες «ντοπάρει» τους παίκτες του και τους προετοιμάζει για τους τελικούς, ποντάροντας στο κίνητρο του πληγωμένου τους εγωισμού.

Μάλιστα με τις δηλώσεις του, θυμίζει τον παλιό κλασικό κόουτς Αταμάν, που ποτέ δεν χάνει την πίστη του στην ομάδα ανεξαρτήτως των συνθηκών.

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Εχουμε τρεις τραυματίες, τον Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο και τον Καλαϊτζάκη, θα δούμε ποιοι θα παίξουν. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ και έχει πλεονέκτημα σε αυτό.

Δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό για εμάς ότι κερδίσαμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο» είπε ο τούρκος τεχνικός αμέσως μετά τη λήξη και του δεύτερου νικηφόρου αγώνα της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη (102-94) με το οποίο έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στους τελικούς.

«Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό το ματς θα μας βοηθήσει για τον στόχο μας στους τελικούς με παρόμοια ατμόσφαιρα» πρόσθεσε, ενώ σε ερώτηση για τα όσα γράφονται στο Διαδίκτυο ενόψει τελικών απάντησε: «Δεν μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς».

Στο μεταξύ ο Τζέντι Οσμάν συνεχίζει να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Ο τούρκος φόργουορντ αγωνίστηκε 38 λεπτά στην Πυλαία και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (4/4 διπ., 5/6 τρ., 6/8 βολ., 4 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κοψ.) που αποτελούν ρεκόρ καριέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του να είναι οι 25 πόντοι από το Game 3 των περσινών τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Πάντα μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό.Το πρωτάθλημα είναι ο στόχος. Θα είναι δύσκολα ματς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζουμε να τελειώσουμε την σεζόν με το πρωτάθλημα» ήταν η ευχή του μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο Κέντρικ Ναν, εξάλλου, είχε κάποιες ενοχλήσεις στον καρπό, από ένα πέσιμό του στο παρκέ, αλλά είναι καλά και δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής του στους τελικούς. Μάλιστα ο ίδιος έδειξε ότι έχει μπει σε κλίμα τελικών και προχώρησε σε μια ανάρτηση, όπου χρησιμοποίησε τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ και αναρωτήθηκε τι ακολουθεί.

Ο ΠΑΟΚ, τέλος, ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τρίτη θέση με τον κόουτς Μπούτσκο (που θα μείνει στο προπονητικό τιμ του Αντρέα Τρινκιέρι o οποίος έρχεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη) να ευχαριστεί τους παίκτες και τη διοίκηση να ετοιμάζεται για τη μεταγραφική αντεπίθεση έχοντας ξεκάθαρο στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό και να παίξει στην Euroleague.