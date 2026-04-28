Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με ανάρητησή του στο Facebook με αφορμή την παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας σε κυκλοφορία έγραψε: «Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται.Η απόφαση του Πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία των οχημάτων είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια.

Είναι όμως και κάτι ακόμα: μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο.

Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να παραδώσουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες».