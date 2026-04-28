Την πρώτη απάντηση στην επιστολή των πέντε γαλάζιων βουλευτών της περιφέρειας μέσω των «ΝΕΩΝ» για το «επιτελικό κράτος» δίνει η κυβέρνηση μέσω του Κωστή Χατζηδάκη που μίλησε στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Γιώργου Παπαχρήστου «15 Λεπτά» που θα μεταδοθεί ολόκληρη στο YouTube στις 18:00. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συμφωνεί «σε κάποια θέματα», βλέπει «δόση υπερβολής» σε άλλα, αλλά αναγνωρίζει καθαρά ότι ο ρόλος του βουλευτή «δεν ενισχύθηκε» στην επταετία. Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι αλλαγές για τις τροπολογίες και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα κατά των πέντε.

Όπως ανέφερε: «Βουλευτές είναι. Το δικαίωμα του λόγου το έχει εύλογα, προφανώς κάθε πολίτης και ακόμη περισσότερο κάθε βουλευτής. Οι τέσσερις από τους πέντε είναι φίλοι μου από την περίοδο που ήμουν ακόμα στην ΟΝΝΕΔ. Είναι πολιτικοποιημένοι προφανώς. Τελευταία ήρθε το θέμα του ρόλου των βουλευτών στη δημοσιότητα με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα ζητήματα και στο πλαίσιο του ρόλου τους ως βουλευτών, θεώρησαν σκόπιμο να δημοσιεύσουν αυτή την επιστολή. Χρήσιμη είναι η επιστολή ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας».

Στην ερώτηση του Γιώργου Παπαχρήστου αν ο ίδιος συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Σε κάποια θέματα συμφωνώ, σε κάποια θέματα θεωρώ ότι υπάρχει μια δόση υπερβολής, σε κάποια θέματα προσωπικά πάω ακόμα παραπέρα. Τι εννοώ στο ακόμα παραπέρα; Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί; Εκατό τοις εκατό. Πρέπει να ενισχυθεί».

Στο αν ενισχύθηκε στην επταετία ο Κωστής Χαζτηδάκης απάντησε: «Όχι. Απαντώ ξεκάθαρα. Δεν ενισχύθηκε. Δεν χειροτέρεψε όμως».

Σε άλλο σημείο ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «αυτό που σίγουρα μπορεί να συμβεί και πρέπει να συμβεί είτε στο πλαίσιο της συνταγματικής Αναθεώρησης είτε εκτός συνταγματικής Αναθεώρησης, είναι η ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Παράδειγμα, που δεν το λένε εκείνοι, το λέω εγώ: οι τροπολογίες. Στην Ευρωβουλή τίθενται όλες οι τροπολογίες των ευρωβουλευτών σε ψηφοφορία. Εδώ, εάν ο υπουργός διαφωνεί, δεν τίθενται. Αυτό δεν είναι σωστό στο βαθμό που δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Αυτό ήταν μια πρόταση που δεν τη διατυπώνω πρώτη φορά δημόσια. Άλλη πρόταση. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πάλι στην Ευρωβουλή υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Και εδώ υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Επομένως, εάν μας ενδιαφέρει, και σίγουρα μας ενδιαφέρει η ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, να καθίσουμε όλοι μαζί με αφορμή την Αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και με αφορμή, αν θέλετε, εύλογες απόψεις που διατυπώνονται, να δούμε ποιος πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του υπουργού και ποια πρέπει να είναι η ισορροπία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη Βουλή».

Στην ερώτηση αν θα υπάρξουν μέτρα κατά των πέντε ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Όχι φυσικά».

