Μάρτιος 2022, Λέσβος. Ο 75χρονος, διεθνούς φήμης, νορβηγός φωτογράφος, Κνουτ Μπρι, φωτογραφίζει στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Στο φόντο διακρίνεται ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού. Συλλαμβάνεται ακαριαία, οδηγείται στον ανακριτή, του απαγγέλλεται κατηγορία για κακουργηματική κατασκοπεία και καταβάλλει εγγύηση 4.000 ευρώ, για να αφεθεί ελεύθερος.

Φεβρουάριος 2026, Αθήνα. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο καταδικάζει τέσσερις ιδιώτες σε πολυετείς ποινές για το σκάνδαλο του Predator. Ενός όπλου που αποκτά πλήρη έλεγχο της συσκευής. Ανοίγει μικρόφωνα, κάμερες, κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Στη λίστα των επιβεβαιωμένων στόχων βρίσκονται οι υπουργοί Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.· ο σκληρός πυρήνας της εθνικής ασφάλειας.

Το δικαστήριο στέλνει τη δικογραφία πίσω στην ανάκριση, ζητώντας έρευνα για κατασκοπεία, απόπειρα ή τετελεσμένη, των καταδικασμένων και συνεργών τους.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, κρατά τον φάκελο σχεδόν ένα μήνα. Δεν εξετάζει ούτε έναν μάρτυρα. Δεν ζητά τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας. Στην πράξη αρχειοθέτησης που συντάσσει, αποφαίνεται πως, αφού δεν βρέθηκαν τα κλεμμένα αρχεία, για να πιστοποιηθεί ότι περιείχαν απόρρητα, το αδίκημα της κατασκοπείας δεν στοιχειοθετείται. Μας λέει, δηλαδή, ότι ο θύτης ή το θύμα μιας παράνομης παρακολούθησης πρέπει να παραδώσει τα προϊόντα της υποκλοπής. Ο ληστής να παραδώσει τα κλεμμένα. Με ακόμη πιο απλά λόγια, ζητά την απόδειξη, ως προϋπόθεση, για να ξεκινήσει την έρευνα που θα έβρισκε αυτή την απόδειξη. Και υπογράφει την άποψη ότι η αποστολή παράνομου spyware στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να ήταν «τυχαία και συμπτωματική».

Τα πραγματικά περιστατικά δεν σταματούν εδώ. Ο κ. Τζαβέλλας, κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων, εκτελούσε χρέη αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ. Αντί να αυτοεξαιρεθεί λόγω προφανούς ασυμβίβαστου («nemo iudex in causa sua»), δεν χρεώνει τη δικογραφία σε αντεισαγγελέα· την κρατάει. Και τρεις μέρες πριν από την έκδοση της πράξης, στις 24 Απριλίου, του κατατίθεται επίσημο έγγραφο από δικηγόρους που του ζητούν εγγράφως να υποδείξει πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις και πώς θα του παραδοθούν νέα και εμπιστευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις. Ο κ. Τζαβέλλας δεν απάντησε. Δεν παρέλαβε τα στοιχεία κι ακριβώς τρεις μέρες μετά έθεσε ολόκληρη την υπόθεση στο αρχείο, με τη βασική αιτιολογία ότι δεν είχε νέα στοιχεία.

Απρίλιος 2026, μια τυχαία Δευτέρα, Ελλάδα.