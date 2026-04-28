Ένας άνδρας από το Μέριλαντ των ΗΠΑ κέρδισε 200 δολάρια μετά από ένα ξυστό λαχείο και αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του, αγοράζοντας ακόμη ένα δελτίο, το οποίο αποδείχθηκε νικητήριο με έπαθλο 100.000 δολάρια.

Ο υπετυχερός δήλωσε στους υπευθύνους της Λοταρίας του Μέριλαντ ότι ένιωσε ενθαρρυμένος μετά την πρώτη του επιτυχία, όταν κέρδισε 200 δολάρια από το «ξυστό». Έτσι, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ποσό για να αγοράσει ένα ακόμη εισιτήριο και να συμμετάσχει σε μερικά επιπλέον παιχνίδια στο πρατήριο καυσίμων Mount Airy Shell.

Το δεύτερο ξυστό «του χάρισε το μεγάλο έπαθλο των 100.000 δολαρίων. «Αρχικά δεν πρόσεξα το μήνυμα και το έκλεισα», είπε ο παίκτης περιγράφοντας τη στιγμή που σκάναρε το δελτίο του. «Μετά είπα, “Περίμενε, τι μόλις είδα;”».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τυχερός άνδρας βλέπει τη τύχη να του χαμογελά. Το 2017 είχε κερδίσει 50.000 δολάρια στο παιχνίδι Bonus Match 5, χρήματα που, όπως είπε, χρησιμοποίησε για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του.

Όπως ανέφερε, τα φετινά του κέρδη θα τα διαθέσει για την αποπληρωμή λογαριασμών, αποταμίευση για το μέλλον και, ενδεχομένως, για την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου.