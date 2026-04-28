Η νέα τεχνολογική πρόοδος της Anthropic προκαλεί έντονη κινητικότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη εργαλείο ανάλυσης, αλλά έναν καταλύτη που ωθεί ολόκληρη τη βιομηχανία να επαναξιολογήσει τις βασικές της παραδοχές γύρω από την ασφάλεια.

Για χρόνια, η κοινότητα του DeFi επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στα «έξυπνα συμβόλαια» (smart contracts). Εκεί εντοπίζονταν τα περισσότερα κενά ασφαλείας και εκεί διοχετεύονταν οι πόροι για ελέγχους και audits.

Το Mythos, ωστόσο, μεταβάλλει ριζικά αυτή τη λογική. Αντί να εξετάζει μεμονωμένα τμήματα κώδικα, έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει και να συνδυάζει μικρές αδυναμίες σε διαφορετικά επίπεδα ενός συστήματος, σχηματίζοντας αλυσιδωτές επιθέσεις με συστημικό αντίκτυπο.

Η ασφάλεια πέρα από τον κώδικα

Η πραγματική απειλή δεν περιορίζεται πλέον στον κώδικα, αλλά επεκτείνεται στις υποδομές που τον υποστηρίζουν. Συστήματα διαχείρισης κλειδιών, υπηρεσίες υπογραφής συναλλαγών, γέφυρες μεταξύ blockchain (bridges), δίκτυα oracle και τα ίδια τα κρυπτογραφικά θεμέλια των πρωτοκόλλων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

Πρόκειται για περιοχές λιγότερο ορατές και συχνά εκτός του παραδοσιακού ελέγχου ασφαλείας, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως νέο πεδίο μάχης

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης, όπου επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι διαθέτουν πλέον πρωτοφανή εργαλεία. Από τη μία πλευρά, κακόβουλοι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν AI για να ανακαλύψουν πολύπλοκες αλληλουχίες ευπαθειών που μέχρι πρότινος περνούσαν απαρατήρητες.

Από την άλλη, οι ίδιες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανάπτυξη προηγμένων μηχανισμών άμυνας, όπως συνεχείς, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και προσομοιώσεις επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.

Διεύρυνση του χάσματος στην ασφάλεια

Το αποτέλεσμα είναι η διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στα έργα που επενδύουν σοβαρά στην ασφάλεια και σε εκείνα που την αντιμετωπίζουν επιφανειακά. Οι πρώτοι καλούνται να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση, ενσωματώνοντας την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας.

Οι δεύτεροι, αντίθετα, κινδυνεύουν να εκτεθούν σε επιθέσεις που δεν περιορίζονται πλέον σε απλά bugs, αλλά εκμεταλλεύονται ολόκληρα οικοσυστήματα.

Το όραμα πίσω από το Mythos

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή προσέγγιση παίζει η φιλοσοφία πίσω από το Mythos, που αντικατοπτρίζει το όραμα του συνιδρυτή της Anthropic, Dario Amodei. Η ιδέα δεν είναι απλώς η ανίχνευση λαθών, αλλά η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν, δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις υψηλού ρίσκου.

Νέες προκλήσεις για το DeFi

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το DeFi ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα εμπιστοσύνης, μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις και απώλειες κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια. Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της ασφάλειας δεν απλοποιεί τα πράγματα· αντίθετα, τα καθιστά πιο σύνθετα και απαιτητικά.

Το μήνυμα που αναδεικνύεται είναι σαφές: η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ένα μεμονωμένο τεχνικό ζήτημα. Σε έναν κόσμο όπου η AI συνδέει τα «αόρατα σημεία» ενός συστήματος, η προστασία απαιτεί συνολική στρατηγική, διαρκή επαγρύπνηση και βαθιά κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων.

Η επόμενη φάση του DeFi δεν θα καθοριστεί μόνο από την καινοτομία, αλλά από το ποιος θα καταφέρει να αντέξει σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές εξελίσσονται με την ίδια — ή και μεγαλύτερη — ταχύτητα από τις ίδιες τις τεχνολογίες που