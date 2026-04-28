Σε μία άχαρη θέση βρίσκεται από χθες ο Άρης, επιστρέφοντας στις προπονήσεις ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ (03/05).

Ενας ματς το οποίο έχει μικρή σημασία για τη μεγαλύτερη μερίδα – αν όχι όλη – του κιτρινόμαυρου οργανισμού. Απαντες περιμένουν και ελπίζουν σε άμεσες εξελίξεις όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, τη στιγμή που η… μπάλα βρίσκεται πλέον στα πόδια του Θεόδωρου Καρυπίδη.

Αυτός είναι πάνω στον οποίο πέφτει αυτή τη στιγμή το βάρος του σχεδιασμού της νέας σεζόν, με άπλετο χρόνο στη διάθεσή του για να τον υλοποιήσει. Από τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς δεν θα παίξουν στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, η τελευταία θα ξεκινήσει λίγο μετά τις αρχές Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους κάτι παραπάνω από δύο μήνες για να ασχοληθούν με μία σειρά από θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ανανεώσεις συμβολαίων, μεταγραφές, ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ και φυσικά το θέμα του νέου προπονητή το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, μαζί με την περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου η οποία παραμένει σε περίοπτη θέση.

Ακόμα ο Καρυπίδης δεν έχει δείξει πρόθεση να κινηθεί άμεσα και οι επόμενες μέρες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την πρώτη αντίδρασή του ύστερα από την ολοκληρωτική αποτυχία της σεζόν μετά την απώλεια και της Ευρώπης.