Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη μηνίσκου. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Βαλένθια.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχήθηκε δημόσια στον έμπειρο γκαρντ ταχεία ανάρρωση, στέλνοντας μήνυμα στήριξης ενόψει της αποθεραπείας του.

«GET WELL SOON, CAPTAIN

Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4), στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο με την αρωγή του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Διονύση Χίσσα.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας», αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το χειρουργείο του Κώστα Σλούκα.

Πλέον, για τον αρχηγό του «τριφυλλιού» ξεκινά η διαδικασία αποκατάστασης, με το ιατρικό επιτελείο να στοχεύει στην επιστροφή του για το Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου), εφόσον ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια.

Αν η αποθεραπεία κυλήσει ομαλά, ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Κώστας Σλούκας μετρά κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ σε 21 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι.