Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ανοιχτά για όσα βιώνει μετά την απώλεια του Κυπέλλου, σε μια συνέντευξη σε Μέσο της πατρίδας του, στην οποία αποτυπώνεται το βάρος της ήττας αλλά και την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει, έχοντας ξεκάθαρο στόχο το απωθημένο του, που δεν είναι άλλο από την παρουσία του με τον ΠΑΟΚ στο Champions League.

Αρχικά, περίεγραψε την τελευταία περίοδο που ήταν γεμάτη πίεση, δυσκολίες και εσωτερικές αναταράξεις. «Είναι ξεκάθαρο ότι επηρέασαν αρνητικά την ομάδα και την ατμόσφαιρα. Από έξω μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά εδώ ζεις σαν μια μεγάλη οικογένεια. Επιπλέον είχαμε πολλούς τραυματισμούς και προβλήματα ρόστερ.

Οταν έρχονται τόσοι τραυματισμοί, χάνεται η εμπιστοσύνη και αρχίζεις να παίζεις με αμφιβολίες.

Οταν έφυγαν κάποιοι παίκτες, έπρεπε να μπουν άλλοι που έγιναν βασικοί, αλλά τα χαρακτηριστικά τους δεν ταίριαζαν με τους προηγούμενους. Είναι μια τεράστια επιθυμία η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρεθεί ποτέ στο Champions League και πρέπει να φτάσουμε εκεί» εξήγησε, ενώ σε ερώτηση για το μέλλον του, σημείωσε:

«Είμαι στον ΠΑΟΚ, δουλεύω εδώ, είναι το σπίτι μου, εδώ έχω πάρει τεράστιες χαρές, έχω πετύχει σημαντικά πράγματα». Στο αγωνιστικό κομμάτι, επιβεβαιώθηκε η απουσία του Καμαρά μέχρι το τέλος της σεζόν, λόγω θλάσης.