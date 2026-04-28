Μετά την απολογία του στο Ναυτοδικείο Πειραιά, προφυλακίστηκε ο 20χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 27χρονο γιο ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος δήλωσε μετανιωμένος, ενώπιον του ανακριτή, όπως έκανε και λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς. «Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια. Νιώθω συντετριμμένος» δήλωσε. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μαχαίρωσε το θύμα κατά την διάρκεια συμπλοκής, ότι δε γνώριζε πως τον είχε πλήξει στην καρδιά και ότι ήξερε πως τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Ακόμα, φέρεται ότι υποστήριξε πως πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και ότι δεν ήθελε να αφαιρέσει ζωή. Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, το απέδωσε στον φόβο και τον πανικό. Ακόμη υποστήριξε ότι έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου αργότερα το βράδυ της ίδιας μέρας.

Σημειώνεται ότι για τις 10 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι βαραίνονται με την κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.