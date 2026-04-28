Οι Νεάντερταλ εξακολουθούν να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί εξαφανίστηκαν, ενώ οι Homo sapiens κατόρθωσαν να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία στην Ευρώπη. Η απάντηση δεν είναι απλή· σύμφωνα με νέα μελέτη που αξιοποιεί τεχνικές εμπνευσμένες από την ψηφιακή οικολογία, το φαινόμενο φαίνεται να οφείλεται σε πολλούς αλληλένδετους παράγοντες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Ανθρωπολογίας Ariane Burke, από το Université de Montréal, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Hominin Dispersals Research Group στο Κεμπέκ. Βασισμένη στις εργασίες των διδακτορικών φοιτητών της, Benjamin Albouy και Simon Paquin, η Burke προσαρμόζει μοντέλα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μελέτη της κατανομής φυτών και ζώων, εφαρμόζοντάς τα σε αρχαίους ανθρώπινους πληθυσμούς.

Ο συνδυασμός αρχαιολογικών δεδομένων και εθνογραφικών στοιχείων επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου ζωής και της μετακίνησης των πρώτων ανθρώπων. Η ομάδα επικεντρώθηκε στην Ευρώπη κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο, μεταξύ 60.000 και 35.000 ετών πριν, μια εποχή έντονων κλιματικών διακυμάνσεων που συνέπεσε με την εμφάνιση των Homo sapiens και την εξαφάνιση των Νεάντερταλ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παράγοντες όπως το κλίμα ή ο άμεσος ανταγωνισμός δεν αρκούν για να εξηγήσουν την εξαφάνιση των Νεάντερταλ. Αντίθετα, το φαινόμενο φαίνεται να διαμορφώθηκε από έναν συνδυασμό κλιματικών, γεωγραφικών και κοινωνικών παραμέτρων, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Μοντελοποίηση των αρχαίων ανθρώπινων οικοτόπων

Στην οικολογία, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μοντέλα κατανομής ειδών για να εκτιμήσουν πού μπορεί να επιβιώσει ένα είδος. Η Burke και η ομάδα της εφάρμοσαν αυτή την προσέγγιση στους αρχαίους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας αρχαιολογικές τοποθεσίες ως «σημεία παρουσίας» για τους Νεάντερταλ και τους Homo sapiens.

Οι ερευνητές δημιούργησαν τέσσερα μοντέλα καταλληλότητας οικοτόπου για κάθε είδος, συνδυάζοντας αρχαιολογικά δεδομένα με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η γεωμορφολογία και η κλιματική μεταβλητότητα. Στη συνέχεια, εντόπισαν τις «πυρηνικές» περιοχές, δηλαδή τις εκτάσεις που μπορούσαν να στηρίξουν σταθερούς πληθυσμούς και να συνδέονται με άλλες αντίστοιχες.

«Προφανώς, δεν διαθέτουμε ακριβή δημογραφικά δεδομένα για πληθυσμούς πριν από 35.000 χρόνια», εξηγεί η Burke. «Χρησιμοποιήσαμε εθνογραφικά στοιχεία από τεκμηριωμένες ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών για να καθορίσουμε τις παραμέτρους των γεωχωρικών εργαλείων και να δημιουργήσουμε τα μοντέλα».

Κοινωνικά δίκτυα και πλεονέκτημα επιβίωσης

Σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης, οι διαφορές μεταξύ Νεάντερταλ και Homo sapiens έγιναν σαφείς. Οι περιοχές που θεωρούνταν κατάλληλες για τους Homo sapiens ήταν πιο διασυνδεδεμένες, κάτι που αποδείχθηκε κρίσιμο για την επιβίωση. Οι συνδεδεμένοι πληθυσμοί σχηματίζουν δίκτυα που επιτρέπουν τη μετακίνηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε περιόδους κρίσης.

«Αυτά τα δίκτυα λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας», σημειώνει η Burke. «Επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσης για πόρους, μετακινήσεις ζώων και την πρόσβαση σε άλλες περιοχές όταν προκύπτουν δυσκολίες».

Παρότι οι Νεάντερταλ δεν ήταν πλήρως απομονωμένοι, τα μοντέλα δείχνουν ότι οι μεταξύ τους συνδέσεις ήταν πιο αδύναμες και λιγότερο αξιόπιστες, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Κλιματική μεταβλητότητα και περιφερειακές διαφοροποιήσεις

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η μεταβλητότητα του κλίματος —δηλαδή η ταχύτητα και η απροσδόκητη αλλαγή των συνθηκών— είχε μεγαλύτερη επίδραση στους πληθυσμούς απ’ ό,τι η μέση θερμοκρασία ή οι βροχοπτώσεις. «Η κλιματική μεταβλητότητα φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο», αναφέρει η Burke. «Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν ευαίσθητοι στις περιβαλλοντικές μεταβολές».

Ωστόσο, το κλίμα από μόνο του δεν εξηγεί την εξαφάνιση των Νεάντερταλ. Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι είχαν επιβιώσει και σε προηγούμενες παγετώδεις περιόδους, γεγονός που υποδηλώνει ικανότητα προσαρμογής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εξαφάνισή τους πιθανότατα οφείλεται σε συνδυασμό κλιματικής αστάθειας, πληθυσμιακών πιέσεων και κοινωνικών δομών, με διαφορετικές επιπτώσεις ανά γεωγραφική περιοχή.

Στην Ευρώπη, οι Νεάντερταλ φαίνεται να χωρίζονταν σε δύο κύριες ομάδες, δυτική και ανατολική. Στην Ανατολική Ευρώπη, η αδυναμία διασύνδεσης ενδέχεται να οδήγησε σε απομόνωση, ενώ στην Ιβηρική Χερσόνησο, οι πιο συνεκτικές κοινότητες πιθανόν να επιβίωσαν περισσότερο.

«Στις δυτικές περιοχές, η άφιξη των Homo sapiens ίσως πρόσθεσε επιπλέον πίεση σε ήδη ευάλωτους πληθυσμούς Νεάντερταλ», σημειώνει η Burke. «Καθώς τα δύο είδη μπορούσαν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, οι αλληλεπιδράσεις τους ήταν πιθανότατα πολύπλοκες, περιλαμβάνοντας ανταγωνισμό, διασταύρωση και άλλες δημογραφικές δυναμικές».

Ένα μάθημα για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης

Η Burke υπογραμμίζει ότι τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν κάτι θεμελιώδες για την ανθρώπινη επιβίωση, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. «Η ανθρώπινη μετανάστευση υπήρχε ανέκαθεν, διευκολυνόμενη από την κινητικότητα και τα κοινωνικά δίκτυα», λέει. «Ακόμη και σήμερα, παρά τα σύνορα και τις ανισότητες, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μετακινούνται για τους ίδιους λόγους: αναζήτηση καλύτερων συνθηκών, επανένωση με αγαπημένους και συμμετοχή σε δίκτυα αλληλοβοήθειας».

Η μελέτη καταλήγει ότι η επιβίωση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ευφυΐα ή την τεχνολογία. Όπως και πριν από 40.000 χρόνια, εξακολουθεί να βασίζεται στην ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς μεταξύ τους.