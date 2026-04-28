Η γαλάζια αυτοδυναμία δεν μοιάζει εφικτός στόχος αυτή τη στιγμή. Οχι τόσο, γιατί το κυβερνών κόμμα έχει χάσει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά, επειδή ακόμη κι αν τα ποσοστά του τσιμπήσουν στα επερχόμενα γκάλοπ, χάρη στα μέτρα στήριξης και τα τηλεοπτικά πλάνα της επίσκεψης Μακρόν, τα κέρδη του είναι επισφαλή. Επειδή, δηλαδή, εδώ και καιρό τα σκαμπανεβάσματα της δημοσκοπικής του επίδοσης στην πρόθεση ψήφου – οι διακυμάνσεις της ανάλογα με την επικαιρότητα – μαρτυρούν πως δεν γοητεύει πια πολλούς ψηφοφόρους.

Τους πείθει περιστασιακά, όταν οι τελευταίοι συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν εναλλακτικές. Παρ’ όλ’ αυτά, στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα γίνει ματς για την πρωτιά. Το ντέρμπι θα παιχτεί για τη δεύτερη θέση, εκτιμούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκλογολόγοι. Και φαίνεται τόσο αμφίρροπο προς το παρόν, ώστε κανείς δεν ποντάρει ούτε για το ποιες ενδεκάδες θα αναμετρηθούν. ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και κόμμα Καρυστιανού διεκδικούν την παρουσία τους στο γήπεδο. Τα προκριματικά μεταξύ των δύο πρώτων έχουν ήδη ξεκινήσει. Από το βήμα της προχθεσινής του κομματικής συνεδρίασης, ο αρχηγός του Κινήματος αναρωτήθηκε «ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση, ως αξιωματική αντιπολίτευση;».

Αντίπαλος

Η απορία διατυπώθηκε για να επισημανθεί ότι ο «κάποιος» δεν άρεσε, ούτε ως πρωθυπουργός ούτε ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης (αποδεδειγμένα στην κάλπη, όχι μόνο στον δείκτη καταλληλότητας των μετρήσεων). Εκείνος, πάλι, είχε προλάβει να δηλώσει πως γυρίζει στην κεντρική πολιτική σκηνή για να «επιστρέψει η κανονικότητα στο πολιτικό σύστημα και η σταθερότητα στη χώρα» – και να διαλαλήσει πως είναι αποφασισμένος να φέρει και «πολιτική αλλαγή» και «αλλαγή πολιτικής», παραβλέποντας βολικά ότι την τελευταία φορά που ήρθε μια τέτοια, έφτασε για να αντικαταστήσει τη δική του κυβέρνηση. Η επίδοξη αρχηγός των αντισυστημικών με τη σειρά της ποστάρει σε τακτά χρονικά διαστήματα βίντεο, προκειμένου να καθιερωθεί ως εκπρόσωπός τους. Το μέλλον δεν είναι περισσότερο αβέβαιο από το παρόν, πάντως. Γιατί το γεγονός και μόνο πως τόσοι αντιπολιτευόμενοι ανταγωνίζονται για τη θέση ακριβώς κάτω από τον πρώτο δείχνει ότι είναι πιθανόν να μην αναδειχθεί από τη λαϊκή ετυμηγορία ένας δεύτερος που θα είναι ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ. Τι κι αν όλοι εμφανίζονται σαν να έχουν την αυτοπεποίθηση ενός GOAT; Ο πραγματικός Μέσι δεν θεωρεί ότι είναι ο Μέσι.