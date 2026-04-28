Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος κύκλος της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων για το 2026, με τις κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη μέσω μετάταξης ή απόσπασης να φτάνουν τις 16.039.

Ηδη, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ), 3.016 είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν από τη θέση τους και έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους στον πρώτο κύκλο της κινητικότητας στο Δημόσιο. Μάλιστα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, κάθε ενδιαφερόμενος δημόσιος υπάλληλος μπορούσε να υποβάλει – μέχρι και τις 19 Απριλίου – αιτήσεις προτίμησης για συνολικά 10 θέσεις έως και τριών φορέων, κατ’ ανώτατο όριο.

Πρέπει να επισημανθεί πως τα τελευταία χρόνια η κινητικότητα έχει καθιερωθεί ως μηχανισμός εσωτερικής ανακατανομής προσωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να μετακινηθούν ή να αποσπαστούν σε άλλες υπηρεσίες, όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, βασική προτεραιότητα σε αυτόν τον κύκλο κινητικότητας είναι η ενίσχυση τομέων όπως η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, καθώς και οι υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου παρατηρούνται σημαντικά κενά. Την ίδια στιγμή, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση υπαλλήλων με εξειδικευμένα προσόντα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πληροφορική και η διαχείριση έργων, ώστε να υποστηριχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.

Μια γρήγορη ματιά στις θέσεις που άνοιξαν για μετάθεση ή απόσπαση, δείχνει τα κενά που υπάρχουν σε φορείς και κρίσιμους τομείς. Είναι, λοιπόν, ενδεικτικό πως βάσει των επίσημων στοιχείων του ΣΔΑΔ, οι κενές θέσεις σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού αφορούν κυρίως αρχαιοφύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, εξειδικευμένους τεχνίτες ανασκαφικών (χερσαίων και εναλίων) και αναστηλωτικών εργασιών επί αρχαίων και νεότερων μνημείων, καθώς και προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Δεκάδες θέσεις διοικητικού προσωπικού είναι ανοιχτές για κάλυψη μέσω κινητικότητας σε φορείς του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζονται ως επί το πλείστον διοικητικούς υπαλλήλους, τεχνικούς και οδηγούς.

Πάντως, γίνεται σαφές πως ο αριθμός των κενών θέσεων είναι σχεδόν πενταπλάσιος του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στον φετινό πρώτο κύκλο της κινητικότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πολλές θέσεις θα συνεχίσουν να είναι «ορφανές». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες – προς κάλυψη – θέσεις στον πρώτο κύκλο κινητικότητας πέρυσι έφτασαν τις 18.037.

Ο κύκλος του 2020

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κύκλο κινητικότητας του 2020, για 12.221 θέσεις είχαν υποβληθεί συνολικά 31.480 αιτήσεις. Πολλές από τις θέσεις, όμως, δεν ήταν… ελκυστικές καθώς κανείς δεν τις είχε επιλέξει στην αίτησή του. Αντίθετα, υπήρχαν άλλες, οι οποίες συγκέντρωναν αρκετές αιτήσεις. Ενδεικτική είναι η περίπτωση στο τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπου η θέση οδηγού συγκέντρωσε 65 αιτήσεις. Αντίστοιχα, 110 αιτήσεις συγκέντρωσε η θέση Διοικητικού – Οικονομικού στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος από τους φορείς των αιτήσεων υποψηφιότητας των υπαλλήλων. Μάλιστα, έχουν προθεσμία να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, που αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων μετάταξης ή απόσπασης, μέχρι τις 4 Μαΐου.

Βάσει της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, οι πράξεις μετάταξης ή απόσπασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 29η Μαΐου. «Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 29η Μαΐου 2026. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις μετάταξης ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης και πληρούνται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, ήτοι οι πράξεις απόσπασης να έχουν εκδοθεί και οι πράξεις μετάταξης να έχουν λάβει τουλάχιστον κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ), έως την 30ή Ιουνίου 2026».