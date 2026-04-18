Λήγει αύριο Κυριακή 19 Απριλίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης και μετάταξης δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας του Δημοσίου για το 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για έως 10 θέσεις σε τρεις διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με στόχο τη διαφάνεια και την απλούστευση των υπηρεσιακών μετακινήσεων.

Μέσω της σχετικής εφαρμογής, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να δουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για τον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2026. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης βάσει κριτηρίων όπως:

ο κωδικός και ο φορέας της θέσης

η οργανική μονάδα και η γεωγραφική τοποθεσία

ο τύπος μετακίνησης (μετάταξη ή απόσπαση)

η εργασιακή σχέση και η κατηγορία εκπαίδευσης

ο κλάδος ή η ειδικότητα, καθώς και το γενικό περίγραμμα θέσης

η τρέχουσα κατάσταση της θέσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στην κινητικότητα είναι η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό. Αν ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, απαιτείται η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής.

Σε περιπτώσεις όπου η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή, ο υπάλληλος μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης εντός των ορίων της περιοχής, εφόσον έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

Επιπλέον, απαιτείται διετία από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης, καθώς και διετία από προηγούμενη απόσπαση για νέα απόσπαση. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπάλληλοι που μετακινούνται σε απομακρυσμένες ή παραμεθόριες περιοχές, σε ορεινούς ή νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία ή αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης ή υγείας.

Η έναρξη υπολογισμού της διετίας ή του χρόνου παραμονής ξεκινά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο.

Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής έχουν και οι υπάλληλοι του ίδιου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν ισχύουν άλλες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα που να το αποκλείουν.

Παράλληλα, συμμετοχή μπορούν να έχουν και υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την ισχύ του παρόντος σε απομακρυσμένες ή παραμεθόριες περιοχές με δέσμευση δεκαετούς παραμονής, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά έτη. Όσοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη μπορούν να συμμετάσχουν μόνο για θέσεις εντός της ίδιας περιοχής.