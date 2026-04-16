Μεγάλη είναι η συμμετοχή στην προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ. Συνολικά 9.433 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την κάλυψη με προτεραιότητας 1654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έτσι, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως στην Ελλάδα του σήμερα, το κυνήγι μιας θέσης στο Δημόσιο εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό στόχο για χιλιάδες πολίτες, παρά τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις. Η προοπτική της εργασιακής ασφάλειας, του σταθερού εισοδήματος και των προβλέψιμων συνθηκών εργασίας λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο, ιδιαίτερα σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ευελιξία χωρίς εγγυήσεις.

Είναι ενδεικτικό πως βάσει των στατιστικών στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή, οι περισσότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση ανήκουν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 6.612 -, την ώρα που οι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υποψήφιοι ήταν μόλις 661 ενώ οι Τεχνολογικής 2.160.

Σε ό, τι δε, αφορά την ηλικία όσων μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλλουν αίτηση, οι περισσότεροι είναι μεταξύ 31 – 40 ετών (35,9%) ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οι υποψήφιοι 41 – 50 ετών (335%). Οι άνω των 51 ετών ήταν η μικρότερη ηλικιακή ομάδα (14,1%) που συμμετείχε στη διαδικασία.

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή του η Ανεξάρτητη Αρχή ενημερώνει πως το σχέδιο της Προκήρυξης 2ΓΒ/2026, για την πλήρωση συνολικά 4.793 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε φορείς του Δημοσίου αποκλειστικά από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025, που έχει δει το φως της δημοσιότητας τελευταία, δεν είναι οριστικό και ενδέχεται να επέλθουν τροποποιήσεις μέχρι την τελική του μορφή.