Ο σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της συριακής οικονομίας και τις περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της συριακής προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Άχμεντ αλ Σάρα τόνισε ότι η άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Δαμασκού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων στη Συρία, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισημαίνουν ότι ορισμένες κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν, παρά την κατάργηση του «Νόμου του Καίσαρα», ο οποίος είχε επιβάλει εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και ιδρύματα που συνδέονταν με τον πρώην πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Δαμασκό

Η Ουάσινγκτον έχει ξεκαθαρίσει ότι οι κυρώσεις θα συνεχίσουν να στοχεύουν τον Άσαντ και τους συνεργάτες του, καθώς και όσους κατηγορούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εμπλοκή στη διακίνηση των διεγερτικών χαπιών Captagon, τα οποία θεωρεί ότι συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε άρση περιορισμών στην αμερικανική βοήθεια, στις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού και σε ορισμένες οικονομικές συναλλαγές.

Επενδυτικό ενδιαφέρον από τον Κόλπο

Η άρση των περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Δαμασκού θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία της νέας ηγεσίας στη Συρία. Ήδη αρκετές σαουδαραβικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ριάντ να στηρίξει την ανάκαμψη της συριακής οικονομίας.

Παράλληλα, άλλα κράτη του Κόλπου έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στη Δαμασκό, ενισχύοντας τη δυναμική για μια σταδιακή επιστροφή της Συρίας στο περιφερειακό οικονομικό προσκήνιο.