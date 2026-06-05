Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο» με την Ουκρανία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας την απόρριψη της πρότασής του για συνάντηση. Ο πόλεμος μαίνεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική ειρήνης.

«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο. (…) Απλά δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, τονίζοντας την αδιαλλαξία της Μόσχας.

Στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Νομίζω πως αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο», υπογραμμίζοντας τη διεθνή απογοήτευση από τη στάση του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε νωρίτερα πως «δεν βλέπει τον λόγο» για μια τέτοια συνάντηση, όσο δεν έχει οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο.