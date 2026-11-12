Μοριοδότηση αθλητών: Εντός Νοεμβρίου το νέο πλαίσιο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στιγμιότυπο από την Νομική Σχολή Αθηνών κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για τις φοιτητικές εκλογές, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός για τους μαθητές που προετοιμάζονται ήδη

Την επικείμενη αναδιάρθρωση του συστήματος μοριοδότησης αθλητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο την καθιέρωση αυστηρότερων και αντικειμενικότερων κριτηρίων, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Οι άξονες της μεταρρύθμισης

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός γνωστοποίησε ότι, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο επεξεργάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα παρουσιαστεί εντός του Νοεμβρίου.

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Κεντρικοί πυλώνες είναι η ουσιαστική συμμετοχή των αθλητών, η διάρκεια της συστηματικής ενασχόλησής τους και ο περιορισμός των περιθωρίων καταστρατήγησης των ευεργετικών διατάξεων. «Θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο στέρεο και πιο στιβαρό το νομοθετικό πλαίσιο και να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης», δήλωσε η κα. Ζαχαράκη.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός για τους μαθητές που προετοιμάζονται ήδη.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η πραγματική αθλητική δραστηριότητα, πέρα από μεμονωμένες διακρίσεις. «Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα της ενασχόλησής με το άθλημα. Πόσα χρόνια ένας αθλητής βρίσκεται στη διαδικασία του αθληματος, συμμετέχει και πώς συμμετέχει. Είναι πολύ σημαντικό το είδος της συμμετοχής και πώς αποδεικνύεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Διαδικασία και ισχύον καθεστώς

Η επανεξέταση αφορά επίσης τη διάκριση μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, καθώς και τα ισχύοντα ποσοστά μοριοδότησης.

Η κα. Ζαχαράκη τόνισε πως η προσπάθεια δεν ξεκίνησε λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά αποτελεί συνέχεια συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σημειώνεται πως το άρθρο 34 του νόμου του 1999 έχει υποστεί 51 τροποποιήσεις μέχρι σήμερα.

Η πρόταση διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

«Το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι για μένα πολύ κεντρικό. Να φανταστούμε πόσα χρόνια προσπαθούν τα παιδιά, οι οικογένειές τους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, για να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από δικαιοσύνη και πλήρη

αξιοκρατία, την οποία ο θεσμός των Πανελλαδικών έχει κερδίσει. Άρα, ας μην αφήνουμε παράθυρα. Να τα κλείσουμε όλα και πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και, κυρίως, δικαίωση στον κόπο των παιδιών», υπογράμμισε.

Σήμερα, οι θέσεις των διακριθέντων αθλητών είναι υπεράριθμες, προστιθέμενες στους εισακτέους της γενικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 3% για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα.