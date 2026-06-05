Σοβαρό δικαστικό πλήγμα δέχθηκε η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που ακυρώνει ως παράνομους τους αυστηρούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη νόμιμη μετανάστευση.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον ΜακΚόνελ, από το Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, έκρινε ότι οι απαγορεύσεις που υιοθέτησαν οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) σε βάρος πολιτών από 39 χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής αντιβαίνουν τον νόμο.

Όπως επεσήμανε ο δικαστής, τα μέτρα αυτά εμπόδιζαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από το να λάβουν οριστική απάντηση στα αιτήματά τους για χορήγηση ασύλου, αδειών εργασίας, πράσινης κάρτας ή απόκτηση ιθαγένειας.

Η δικαστική απόφαση δικαιώνει έναν συνασπισμό οργανώσεων μεταναστών και εργατικών σωματείων, ο οποίος είχε προσφυγεί στη δικαιοσύνη τον περασμένο Μάρτιο κατά της USCIS, υπηρεσίας που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Στο σκεπτικό της απόφασης, ο δικαστής ΜακΚόνελ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πολιτική εγκλώβισε σε μια επ’ αόριστον νομική εκκρεμότητα τις ζωές αμέτρητων μεταναστών που ζουν ήδη νόμιμα στις ΗΠΑ, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κογκρέσου.

Η άρνηση της υπηρεσίας να εξετάσει τους φακέλους τους δεν οφειλόταν σε δικό τους σφάλμα, αλλά αποκλειστικά και μόνο στη χώρα καταγωγής τους. Το κράτος δικαίου οφείλει να εφαρμόζεται ισότιμα για όλους και η USCIS καταπάτησε τους νόμους που η ίδια είχε εντολή να εφαρμόσει, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η δικαστική απόφαση φέρνει στο φως και το παρασκήνιο της επιβολής των μέτρων, κάνοντας ρητή αναφορά σε ανάρτηση της πρώην Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Νόεμ είχε παραδεχθεί δημόσια ότι πρότεινε στον Πρόεδρο Τραμπ τον πλήρη αποκλεισμό υπηκόων από χώρες που, κατά την ίδια, «πλημμύρισαν το έθνος με εγκληματίες και εξαρτώμενους από κοινωνικά επιδόματα».

Μετά τη συγκεκριμένη εισήγηση, η κυβέρνηση πάγωσε τη χορήγηση πράσινης κάρτας και τις αποφάσεις ασύλου για πολίτες από 39 από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, ανάμεσα στις οποίες το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, η Αϊτή, το Ιράν, η Βενεζουέλα και η Κούβα, ενώ παράλληλα μείωσε τη χρονική διάρκεια των αδειών εργασίας για πολλές κατηγορίες ξένων εργαζομένων. Η σημερινή ακύρωση των μέτρων αυτών αναμένεται να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες για χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις.