Κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια κατήγγειλε στις Αρχές τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή απειλή και ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο πρώην σύντροφος της αθλήτριας φέρεται να έκανε άσεμνες κινήσεις προς το νεαρό κορίτσι κινήσεις και συγκεκριμένα την άγγιζε στο στήθος. Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε από το κορίτσι να το κρύψει από τη μητέρα του, κάτι που η ανήλικη δεν έκανε, αλλά μίλησε στη μητέρα της και μαζί απευθύνθηκαν στις Αρχές.

Η πασίγνωστη αθλήτρια και η κόρη της βρέθηκαν στα δικαστήρια σήμερα Παρασκευή (6/6), καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγγείλει στις Αρχές τρία περιστατικά, κατά τα οποία ο πρώην σύντροφός της φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της κόρης της. Η αθλήτρια και η κόρη της μάλιστα ήταν συναισθηματικά φορτισμένες και ξέσπασαν σε κλάματα. Από τη δική του πλευρά, ο κατηγορούμενος υποστήριξε, ότι έβλεπε το κορίτσι σαν παιδί του και το αντιμετώπιζε όπως και το δικό του παιδί, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε απ’ τους ισχυρισμούς του, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών με αναστολή.