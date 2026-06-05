Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr, o Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Τάχα Αλί, με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ της Μάλμε να βρίσκεται στο «πράσινο» ραντάρ.

Ο 27χρονος winger αποτελεί μια καλή περίπτωση για τα άκρα της επίθεσης, καθώς διαθέτει ταχύτητα, ένταση στο παιχνίδι του και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

Αγωνίζεται με την ίδια άνεση και στις δύο πτέρυγες, ενώ έχει συμβόλαιο με τη Μάλμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο Αλί βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής Σουηδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το προφίλ του στην αγορά.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και έχει καθιερωθεί στη Μάλμε, με την οποία μετρά 132 συμμετοχές, 20 γκολ και 19 ασίστ.

Η πορεία του στο σουηδικό ποδόσφαιρο ήταν σταδιακή. Ξεκίνησε από μικρότερες ομάδες, πέρασε από IFK Stocksund και Sollentuna, έκανε το βήμα στην Örebro, συνέχισε σε Västerås και Helsingborgs, πριν μετακινηθεί στη Μάλμε τον Φεβρουάριο του 2023.

Η μεταγραφή του τότε κόστισε περίπου 700.000 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή του τιμή υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στo 1.500.000 ευρώ, όμως η παρουσία του στην εθνική Σουηδίας και η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπορούν να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα.