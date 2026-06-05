Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (05/06) στον κόμβο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, που σύμφωνα με πληροφορίες οδηγούσε τουρίστρια, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα ο 20χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ωστόσο, λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.