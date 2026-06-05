Τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/06) στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 28χρονου και τον τραυματισμό μίας ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, η γυναίκα φαίνεται να κοντοστέκεται στη διάβαση, επιχειρώντας να διασχίσει τον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή, ένα λευκό βαν στρίβει μπροστά της, ενώ η ίδια ξεκινά να περνά κάθετα το οδόστρωμα από την διάβαση πεζών.

Ξαφνικά, μία μηχανή που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω της κοντά στη νησίδα που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση είναι σφοδρή και καταγράφεται καθαρά στο βίντεο του σταθμού.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, η μηχανή του 28χρονου κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο ρεύμα προς Μοσχάτο, χτυπά την ηλικιωμένη και συνεχίζει την «τρελή πορεία» της μέχρι το φανάρι, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Μετά το χτύπημα, η γυναίκα σωριάζεται στο έδαφος, ενώ ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος της πρόσκρουσης και οι φωνές όσων έσπευσαν να βοηθήσουν την 72χρονη και τον αναβάτη.

Ο 28χρονος σύρθηκε για μερικά μέτρα στον δρόμο και «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.