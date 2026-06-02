Τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, με το ένα εκ των δύο να ανατρέπεται και να «προσγειώνεται» στο πλάι, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην πλατεία Κολιάτσου.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση – καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας. Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο ελαφρείς τραυματισμοί.