Νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, κατηγορώντας τον για ψεύδη και υποστηρίζοντας ότι είναι ο αντίπαλος που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία.

«Λέει ψέματα», τόνισε η κ. Καρυστιανού (OPEN) και πρόσθεσε: «Μπορεί πολύ εύκολα το “όχι” να το κάνει “ναι”, να υποσχθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει για αυτό».

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ανέφερε ακόμη: «Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας. Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια. Σκίστηκαν τα Μνημόνια;».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας μας για 100 χρόνια. Δεν ελέγχουμε ζωτικά και στρατηγικά σημεία, αλλά το κάνουν ξένες χώρες. Και μιλάμε ακόμα για δημοκρατία και κράτος δικαίου και ασφάλεια; Που είναι όλα αυτά γιατί εγώ δεν τα βλέπω, νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα».

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα της μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, η κ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη το πρόγραμμα του κόμματος, κάτι που – όπως είπε – θα γίνει σύντομα. Τόνισε επίσης ότι «την επόμενη ημέρα των εκλογών θα υπάρχει κυβέρνηση» και εκτίμησε πως «ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία». «Ο λαός έχει φύγει από το παλαιοκομματικό σύστημα, έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό», πρόσθεσε.

«Συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε»

Αναφερόμενη στην επαφή της με τους πολίτες, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, βλέπω όμως πως στους δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω στον δρόμο για το γραφείο μου, οι επτά θα με πλησιάσουν, θα μου δώσουν το χέρι, θα μου πουν “μη σταματάτε, είστε η ελπίδα μας”».

Πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα δύο σπίτια 15. Είμαστε από την απέναντι πλευρά που βιώνουμε τις συνέπειες μιας πολιτικής, έχουμε σεβασμό σε αυτά που λέμε, συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε».

Σε ερώτηση για τους λόγους που την οδήγησαν να ασχοληθεί με την πολιτική, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Η διαχείριση του πόνου είναι κάτι εντελώς προσωπικό, εγώ όμως δεν έχω βγει σε αυτόν τον αγώνα για τον πόνο μου, έχω βγει σε αυτό τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου που δεν έρχεται. Το κάνω αυτό γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει η χώρα ως ένα κράτος – δικαίου. Από το να διαμαρτύρομαι μέχρι να φτάσω να πετύχω κάτι υπάρχει μια απόσταση που είναι κι η πιο δύσκολη… Εμείς πραγματικά θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ελλάδα».

Καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ξεκαθάρισε ότι στόχος της δεν είναι η αλλαγή επαγγέλματος για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά η είσοδος στη Βουλή με αυτοδυναμία ώστε να αλλάξει τα πράγματα. «Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε σωτήρες. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχω ακούσει πολλές φορές το “εγώ ή το χάος”, το οποίο για μένα είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ που δεν θα το έλεγα ποτέ», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Επειδή είδαμε ότι η πολιτική με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα, με τα κόμματα, με το σύστημα το οποίο είναι διεφθαρμένο και πανίσχυρο, και το οποίο δεν θέλει να λογοδοτεί, δεν θέλει να τιμωρείται και θέλει να αυτενεργεί εις βάρος μας, ως επί το πλείστον, θέλουμε κάτι διαφορετικό το οποίο δεν υπάρχει».

«Άρα, αφού δεν υπάρχει, οφείλουμε να το δημιουργήσουμε. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον κ. Μητσοτάκη και για το υπόλοιπο σύστημα, γιατί θα έχει ως αντιπολίτευση τους πολίτες. Εμείς δεν θα μιλάμε γενικώς και αορίστως, ούτε είμαστε από κάπου δεσμευμένοι, δεν έχουμε βαρίδια», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.