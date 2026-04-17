Σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν τη στελέχωση του δημόσιου τομέα, η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε σε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης 4.793 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ έρχεται να αποσαφηνίσει την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με το σχέδιο της Προκήρυξης 2ΓΒ/2026, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία και έχει ήδη αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς για την τελική έγκριση.

Ακολουθεί το κείμενο της επίσημης ενημέρωσης:

Με αφορμή τη δημοσίευση σε ορισμένες ιστοσελίδες σχεδίου της Προκήρυξης 2ΓΒ/2026, για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (4.793) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, διευκρινίζονται τα εξής:

Το δημοσιευθέν υλικό αφορά σχέδιο της προκήρυξης, το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι το σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διατυπώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους, όπως προβλέπεται από την καθιερωμένη διαδικασία πριν την αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το περιεχόμενο αυτό δεν είναι οριστικό και ενδέχεται να επέλθουν τροποποιήσεις μέχρι την τελική του μορφή.

Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει ενημέρωση μέσω Ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, με την οποία θα γνωστοποιείται η αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Παρατίθεται ο πίνακας θέσεων όπως απεστάλη στους φορείς.

