Λίγες ημέρες απομένουν για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ, απασχόλησης για 7.000 ανέργους, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 23:59. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 23 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν ανάγκη ενίσχυσης της εργασίας.

Οι περιοχές που αφορά το πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εξής Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους:

Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Αχαΐας Π.Ε. Σερρών Π.Ε. Ρόδου Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 18 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα λάβουν επιχορήγηση από 60% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 951,57 ευρώ για 4 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις παραπάνω περιοχές και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Στη συνέχεια, ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωρεί στην πρόσληψη.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata