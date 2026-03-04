Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας να δέχεται ξανά αιτήσεις για το λοιπό επικουρικό προσωπικό, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, από νοσηλευτές και παρασκευαστές μέχρι πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και οδηγούς.

Αυτή η νέα «πρόσκληση» δεν αφορά μόνο τους νέους υποψηφίους, αλλά και όσους για διάφορους λόγους βρέθηκαν εκτός των προηγούμενων καταλόγων ή παραιτήθηκαν νωρίς, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Με τις προθεσμίες να είναι περιορισμένες και τις ανάγκες στα νοσοκομεία μας να παραμένουν πιεστικές, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών.

Ποια νοσοκομεία αφορά

Τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο

Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Τα Νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το ΕΚΑΒ Αττικής (Τομέας Αθήνας)

Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (Τομέας Θεσσαλονίκης)

Οι ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας

ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΠΕ Νοσηλευτικής

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΤΕ Νοσηλευτικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ (έως και τα Γ’ επικουρικά προσόντα)

ΔΕ Οδηγών

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του λοιπού επικουρικού προσωπικού που αναρτήθηκαν στις 04/07/2024, στις 02/09/2024, στις 08/11/2024, στις 19-20/03/2025 και στις 19/06/2025 στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ενεργοποίηση της εφαρμογής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ενεργοποίηση έχουν: α) όσοι προσλήφθηκαν από τους συγκεκριμένους καταλόγους (04/07/2024, 02/09/2024, 08/11/2024, 19-20/03/2025 & 19/06/2025) και παραιτήθηκαν εντός 30 ημερών, β) όσοι μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους διαγράφηκαν από τους καταλόγους (04/07/2024, 02/09/2024, 08/11/2024, 19-20/03/2025 & 19/06/2025), καθώς επίσης και γ) όσοι δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ενεργοποιήσεις της εφαρμογής (19/06/2024–02/07/2024, 19/07/2024-19/08/2024, 02/10/2024-23/10/2024, 10/02/2025-07/03/2025 και 02/06/2025-10/06/2025).

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026 στις 14:00.