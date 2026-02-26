Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα προσλήψεων για 1.969 υπαλλήλους σε ολόκληρη την επικράτεια, με την έγκριση του ΑΣΕΠ. Οι νέες προκηρύξεις αφορούν κυρίως εποχικό προσωπικό και καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής), δίνοντας διέξοδο σε χιλιάδες υποψηφίους.

Η μερίδα του λέοντος ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού με 1.538 θέσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ ακολουθούν σημαντικές προκηρύξεις σε μεγάλους Δήμους της χώρας (Καλλιθέα, Λάρισα, Κερατσίνι κ.α.) και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Με τις προθεσμίες για τις περισσότερες αιτήσεις να εκπνέουν στις αρχές Μαρτίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν άμεσα για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους.

ΑΣΕΠ: Ειδικότητες και προθεσμίες για 1.969 προσλήψεις με 11 προκηρύξεις

Αγίου Νικολάου (Αιτήσεις έως 2/3)

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Αιτήσεις έως 2/3)

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Μαγείρων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Αιτήσεις έως 2/3)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια Γ΄ ή C κατηγορίας)

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕ Κηπουρών

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων

Χαλκηδόνος (Αιτήσεις έως 2/3)

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Οδηγών Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (με άδεια Γ΄ ή C κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων

Λαρισαίων (Αιτήσεις έως 2/3)

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Λιπαντών – Πλυντών

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών

ΔΕ Τεχνικών Εργαλειομηχανών (Τόρνου)

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Δήμος Κω (Αιτήσεις έως 6/3)

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Θέρμης

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

ΔΕ Λιπαντών – Πλυντών

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων

Καλλιθέας

ΠΕ Ιατρών – Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής Παιδιού & Εφήβου

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΔΕ Μάγειρες

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς

ΔΕ Ηλεκτρονικοί

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες

ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικών Μηχανημάτων

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (Προωθητήρες Γαιών)

ΔΕ Γεωργοτεχνίτες

ΔΕ Επόπτες Υδρονομέων

ΥΕ Υδρονομείς

ΥΕ Εργατοτεχνίτες

Υπουργείο Πολιτισμού: 1.538 προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ειδ. Λογιστικού)

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΔΕ Νυχτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων