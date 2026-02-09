Μετά από χρόνια αβεβαιότητας και προσωρινών συμβάσεων, χιλιάδες υποψήφιοι έχουν πλέον την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μόνιμη δουλειά στον δημόσιο τομέα. Ο ΟΠΕΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ ενισχύουν τις υπηρεσίες τους με συνολικά 279 νέες θέσεις, καλύπτοντας ανάγκες σε διοίκηση, λογιστικά, παιδαγωγικά και τεχνικούς κλάδους. Η είδηση αυτή δίνει ανάσα σε όσους αναζητούν σταθερότητα, αλλά και σε χιλιάδες πολίτες που θα εξυπηρετηθούν καλύτερα από πιο στελεχωμένους φορείς κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης.

19 θέσεις στον ΟΠΕΚΑ

Αναλυτικότερα, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενισχύει τις υπηρεσίες του με 19 μόνιμες θέσεις, που κατανέμονται ως εξής:

15 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

3 θέσεις ΔΕ Πληροφορικής (Προσωπικού Η/Υ)

1 θέση ΔΕ Οδηγών

Οι προσλήψεις στοχεύουν στηδιοικητική και τεχνολογική υποστήριξη των κοινωνικών παροχών, που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

200 μόνιμες προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ έχει το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων, με 200 μόνιμες θέσεις:

149 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

51 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Η ενίσχυση αυτή έρχεται να καλύψει αυξημένες ανάγκες σε συντάξεις, εισφορές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες πολίτες.

60 προσλήψεις στη ΔΥΠΑ

Στη ΔΥΠΑ προβλέπονται 60 μόνιμες προσλήψεις, με έμφαση τόσο στη διοίκηση όσο και σε εξειδικευμένους κλάδους:

43 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1 θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

5 θέσεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

4 θέσεις ΔΕ Μαγείρων (Προσωπικού Εστίασης)

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων θα καλυφθεί μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα:

Οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν αποκλειστικά από υποψήφιους που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις ΔΕ θα προκηρυχθούν με ξεχωριστές προκηρύξεις τύπου «Κ», οι οποίες βασίζονται στη μοριοδότηση.

Για το ίδιο έτος έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19.598 προσλήψεις στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και 52 θέσεων δικηγόρων και νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή.