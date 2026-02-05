Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η δεύτερη για το 2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 1.696 θέσεων με σειρά προτεραιότητας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό, αλλά και προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας.

Υπενθυμίζεται πως, όπως είχαν γράψει ΤΑ ΝΕΑ στα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προκηρύξεων για την τρέχουσα χρονιά από τις συνολικά 16.739 θέσεις, σημαντικός αριθμός (3.806 θέσεις) αφορά την υγεία ενώ άλλες 6.643 αφορούν θέσεις στην ΥΠΑ, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αλλά και διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Μέχρι το Πάσχα, πάντως σύμφωνα με στελέχη του ΑΣΕΠ, εκτιμάται πως θα έχουν πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο το σύνολο των προκηρύξεων που αφορούν τον τομέα της υγείας, η προκήρυξη για 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και εκείνες που αφορούν τις θέσεις Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού.

Μεγάλος αριθμός αφορά μόνιμες θέσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες του 2ου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού. Μέσω τριών προκηρύξεων, θα προκηρυχθούν συνολικά 6.290 μόνιμες θέσεις (2.700 θέσεις ΤΕ, περίπου 3.500 ΠΕ και 90 για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).