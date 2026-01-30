Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα προσλήψεων, καθώς προκηρύχθηκαν συνολικά 224 θέσεις εργασίας μέσω δώδεκα διαφορετικών προκηρύξεων. Οι θέσεις αφορούν εποχικό προσωπικό σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλη τη χώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι προσλήψεις κατανέμονται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα, καθώς και στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ειδικότητες που ζητούνται

Οι προκηρύξεις καλύπτουν συνολικά 16 ειδικότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί και τοπογράφοι μηχανικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, διοικητικοί – οικονομικοί υπάλληλοι, σχεδιαστές, φύλακες, εργατοτεχνίτες και εργάτες.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία αιτήσεων πραγματοποιείται από τις 6 έως 8 Φεβρουαρίου, ανάλογα με την προκήρυξη. Οι ημερομηνίες λήξης διαφοροποιούνται ανά Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Περιοχές πρόσληψης

Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορες περιοχές, όπως το Ηράκλειο, η Λέσβος, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, το Λασίθι, η Κοζάνη, η Αιτωλοακαρνανία και η Λευκάδα, η Πρέβεζα, η Φθιώτιδα και η Ευρυτανία, καθώς και το Μουσείο Ακρόπολης.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Αιτήσεις έως 6/2)

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Εργατοτεχνίτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (Αιτήσεις έως 6/2)

ΥΕ Εργάτες

ΥΕ Εργάτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης (Αιτήσεις έως 7/2)

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Αιτήσεις έως 7/2)

ΠΕ Αρχαιολόγοι

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Αιτήσεις έως 7/2)

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (Αιτήσεις έως 7/2)

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΔΕ Εργατοτεχνίτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (Αιτήσεις έως 8/2)

ΥΕ Εργάτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (Αιτήσεις έως 8/2)

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Εργατοτεχνίτες

ΥΕ Εργάτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Αιτήσεις έως 8/2)

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Σχεδιαστές

ΔΕ Εργατοτεχνίτες

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΔΕ Φυλάκων