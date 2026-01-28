Τις προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα στη χρονιά, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού, παρουσιάζει ανά υπουργείο και φορέα το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ) για το 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τη…μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι προσλήψεις που θα γίνουν στον τομέα της υγείας, με το αρμόδιο υπουργείο να είναι έτοιμο να…καλύψει συνολικά 5.208 θέσεις. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πολλάκις αναφερθεί στην ανάγκη να ενισχυθεί ο κρίσιμος τομέας της υγείας με προσωπικό.

Ακολουθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου αναμένεται να γίνουν μέσα στη χρονιά 2.160 προσλήψεις ενώ…τρίτη σε αριθμό προσλήψεων (1.861) έρχεται η Αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα οι ΟΤΑ α΄βαθμού (δήμοι) και ορισμένοι φορείς. Μόλις 30 προσλήψεις λιγότερες, δηλαδή 1.831, πρόκειται να γίνουν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ και ο τομέας της παιδείας θα ενισχυθεί με 1.318 προσλήψεις.

Πάντως, στον αντίποδα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η προεδρία της κυβέρνησης είναι προγραμματισμένο να κάνουν τις λιγότερες προσλήψεις, μόλις 43 έκαστος.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρώτη προκήρυξη που αφορά μόνιμες θέσεις από τη «δεξαμενή» του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Πρόκειται για την προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ στον τομέα της υγείας και αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510θέσεων μόνιμου προσωπικού σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.