Σταδιακά τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις του πρόσφατου εργασιακού νόμου, με σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου. Μία από τις πιο ουσιαστικές αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται τουλάχιστον 11 ώρες καθημερινής ανάπαυσης. Σε περίπτωση άρνησης, η απόλυση δεν επιτρέπεται.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο ήδη λειτουργεί πιλοτικά. Στόχος του είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για προσλήψεις, απολύσεις και λοιπές εργασιακές μεταβολές, αντικαθιστώντας πολλαπλά έντυπα και αποσπασματικές δηλώσεις.

Μέσω του νέου συστήματος καθίσταται δυνατή η πλήρης εφαρμογή διατάξεων που είχαν θεσπιστεί με τους δύο τελευταίους εργασιακούς νόμους αλλά παρέμεναν ανενεργές. Το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, διευκολύνοντας την εποπτεία και τον έλεγχο.

Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στη λογική «όλα σε ένα»: ενιαία καταγραφή, ενιαία ροή δηλώσεων και ενιαίο σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις, εργαζομένους και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Όλες οι μορφές απασχόλησης – πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, δανειζόμενη ή παράλληλη εργασία – θα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο. Στην «Εργάνη ΙΙ» συγχωνεύονται τα έντυπα Ε5, Ε6 και Ε7, ενώ δηλώνονται και όλες οι περιπτώσεις λήξης ή λύσης σύμβασης, όπως αποχώρηση ή καταγγελία σύμβασης.

Αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις και στους μισθούς

Τους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή νέα ρύθμιση που θα βασίζεται στη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Στόχος είναι η κάλυψη να φτάσει το 80% από το σημερινό 30%.

Παράλληλα, ορίζεται ως στρατηγικός στόχος η αύξηση των μέσων μισθών στα 1.500 ευρώ έως το 2027, σύμφωνα με την κυβερνητική δέσμευση.

Νέο πλαίσιο για την ετήσια άδεια

Από το 2026 θεσπίζεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη της ετήσιας άδειας. Μέχρι σήμερα, η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται αδιαίρετη, ενώ πλέον ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά τον επιμερισμό της σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.

Για παράδειγμα, θα είναι δυνατή η λήψη της άδειας σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους. Η επιλογή των ημερομηνιών θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της επιχείρησης όσο και τις προσωπικές ανάγκες του εργαζομένου.

Ένα τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει:

Πάνω από έξι (6) εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εργασία.

Δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες για ανήλικους εργαζομένους.

Ταυτόχρονα, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς το συνεχόμενο τμήμα της άδειας οποτεδήποτε μέσα στο έτος.

Ψηφιακές προσλήψεις και νέες αυξήσεις μισθών

Μέσα στο 2026 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσληψης μέσω εφαρμογής στο κινητό, με διαδικασίες fast track. Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αργίες ή Σαββατοκύριακα, σε κλάδους όπως η εστίαση και ο τουρισμός. Ο εργαζόμενος θα μπορεί να αποδέχεται αυτόματα την πρόσληψη, ενώ η διαδικασία θα ελέγχεται από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Από την 1η Απριλίου 2026 προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά τουλάχιστον 4,5%, με αντίστοιχη αύξηση και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη αύξηση, που αφορά πάνω από 1,1 εκατομμύριο εργαζομένους. Το 2027 η νέα αύξηση αναμένεται να ξεπεράσει το 4%, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό στα 960 ευρώ, υπερβαίνοντας τη δέσμευση για κατώτατες αποδοχές 950 ευρώ.