Σε κλίμα έντονης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευέλικτο ωράριο, το 13ωρο, ρυθμίσεις για προσλήψεις και αποχωρήσεις μέσω διαδικασιών fast track και τετραήμερη απασχόληση.

Αντιδρώντας στη δημόσια συζήτηση γύρω από το δήθεν 13ωρο, η υπουργός Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι δεν υπάρχει 13ωρο. «Αντί να πρέπει κάποιος να μετακινείται και να πηγαίνει σε έναν δεύτερο εργοδότη, Νο 1 και Νο 2, να μην παίρνει ούτε μισό ευρώ επιπλέον γι’ αυτή την απασχόληση, γιατί; Γιατί θεωρείται επιπλέον μερική απασχόληση, του δίνουμε τη δυνατότητα αυτό που κάνει ήδη σήμερα, να το κάνει χωρίς να μετακινείται και συν 40% αμοιβή.

Μπορεί, πράγματι να γίνεται αυτό κάθε εργάσιμη μέρα; Όχι, είναι η απάντηση. Πόσο μπορεί να γίνεται; Μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο. Δηλαδή κατ’ αναλογία μέχρι 3 ημέρες τον μήνα. Γι’ αυτό μιλάω για παραπλανητική χρήση της έκφρασης “13ωρο“, που αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα».

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε επίσης στα πρακτικά συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναδεικνύοντας περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερες ώρες απασχόλησης, ακόμη και εργασία την 6η και 7η ημέρα της εβδομάδας.

Οι τρεις βασικοί άξονες του νομοσχεδίου:

Πρώτος άξονας: Μέτρα υπέρ των εργαζομένων, όπως τετραήμερη εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επέκταση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, αφορολόγητο και ακατάσχετο επιδόματος γονικής άδειας, καθώς και απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Δεύτερος άξονας: Διευκόλυνση των επιχειρήσεων μέσω μείωσης γραφειοκρατίας, απλούστευσης διαδικασιών προσλήψεων και δημιουργίας ψηφιακού αρχείου εργαζομένων μέσω My-ΕΡΓΑΝΗ.

Τρίτος άξονας: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με αυστηρότερες κυρώσεις, ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και ενσωμάτωση διεθνών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Νίκη Κεραμέως: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ανέδειξε κατά τη δευτερολογία της ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η υπουργός κατέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, συνοψίζοντας την ουσία της συζήτησης σε πέντε αλήθειες.

«Το νομοσχέδιο αποτελείται από 97 άρθρα – η αντιπολίτευση μίλησε μόνο για ένα. Το άρθρο για το δήθεν 13ωρο».

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι προβλέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, έως 37 ημέρες τον χρόνο – κατ’ αναλογία, όχι πάνω από 3 ημέρες τον μήνα – σημειώνοντας παράλληλα ότι 13ωρη απασχόληση ισχύει και σήμερα στη χώρα μας, αλλά σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

«Το μόνο που αλλάζει είναι ότι κάτι που σήμερα ήδη γίνεται σε δύο εργοδότες, δηλαδή η απασχόληση έως 13 ώρες, να έχει την επιλογή ο εργαζόμενος να το κάνει σε έναν χωρίς να μετακινείται και με συν 40% αύξηση στις αποδοχές του», είπε και ανέφερε τις δικλείδες ασφαλείας, όπως π.χ. η συναίνεση του εργαζομένου και η συμμόρφωση με τους λοιπούς προστατευτικούς κανόνες.

Η κ. Κεραμέως απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, καταθέτοντας μία ακόμα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν αφορά τον τουρισμό, αλλά ασφαλιστικές εταιρείες.

«Το νομοσχέδιο ενισχύει σημαντικά τους εργαζόμενους».

Η Υπουργός αναφέρθηκε σε διατάξεις όπως η επέκταση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, το αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής άδειας, η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στη συνέχεια, σχολίασε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά, τονίζοντας ότι δεν ψήφισαν διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους.

Το νομοσχέδιο διευκολύνει τις επιχειρήσεις, με διατάξεις για την επιτάχυνση των προσλήψεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Το νομοσχέδιο εμπλουτίστηκε από σημαντικές προτάσεις φορέων και πολιτών, ενσωματώνοντας πάνω από 60 προτάσεις και παρατηρήσεις από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. «Το νομοσχέδιο υπαγορεύθηκε από τη νέα δυναμική της αγοράς εργασίας».

Η Υπουργός τόνισε τη μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 8%, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις νέες θέσεις εργασίας, και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο επιφέρει εννέα σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας:

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας : Το νέο πλαίσιο δίνει στους εργαζόμενους περισσότερες δυνατότητες να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους, με πλήρεις αποδοχές και όριο 40 ωρών εβδομαδιαίως.

Κατανομή της ετήσιας άδειας σε περισσότερες περιόδους : Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητά την κατανομή της άδειάς του, προσαρμόζοντάς την στις προσωπικές ανάγκες.

Διεύρυνση δικαιούχων άδειας μητρότητας και επιδόματος λοχείας : Περιλαμβάνει ανάδοχες μητέρες και καταβολή επιδόματος σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα.

Ενίσχυση προστασίας εργαζομένων : Το επίδομα γονικής άδειας καθίσταται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο , ενώ οποιαδήποτε μείωση αποδοχών λόγω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας απαγορεύεται.

Απλοποίηση προσλήψεων και ενίσχυση δυνατοτήτων απασχόλησης : Από τέσσερα έντυπα σε ένα, με δυνατότητα προσλήψεων ορισμένου χρόνου έως δύο ημερών για έκτακτες ανάγκες.

Λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις : Καταργούνται έντυπα που υποβάλλονται ψηφιακά και αίρεται η υποχρέωση τήρησης ορισμένων εγγράφων στον χώρο εργασίας.

Διαφάνεια και ψηφιακά εργαλεία : Η εφαρμογή myErgani και η νέα εφαρμογή κινητού φέρνουν τη διαχείριση εργασίας στο επίκεντρο της ψηφιακής εποχής .

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία : Νέα πρότυπα, υποχρεωτική εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, ψηφιακή τήρηση υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, μείωση ορίου εργαζομένων για εργοδότη ως τεχνικού ασφαλείας από 50 σε 20 άτομα και υποχρεωτική παρουσία συντονιστών σε μεγάλα έργα.

Διόρθωση στρέβλωσης για εργαζόμενους συνταξιούχους: Η προσαύξηση στη σύνταξη δεν επηρεάζει τον συντελεστή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), διατηρώντας το καθαρό εισόδημα.

Κύρια σημεία για εργαζόμενους και επιχειρήσεις:

Τι ισχύει με το 13ωρο

Εφόσον το επιθυμεί ο εργαζόμενος, μπορεί να εργαστεί έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, αντί δύο που ίσχυε έως τώρα, με προσαύξηση 40% για υπερωρίες. Η διάταξη ισχύει έως 37 ημέρες τον χρόνο και πάντα με όριο 48 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας κατά μέσο όρο σε τετράμηνη βάση. Το 13ωρο περιλαμβάνει το 8ωρο νόμιμο ωράριο, μία ώρα υπερεργασίας με προσαύξηση 20% και έως 4 ώρες υπερωρίας με προσαύξηση 40%. Τα ανώτατα όρια εβδομαδιαίου χρόνου και ετήσιων υπερωριών παραμένουν αμετάβλητα. Η νομοθεσία προστατεύει τον εργαζόμενο που αρνείται υπερωριακή εργασία.

Τετραήμερη απασχόληση

Ισχύει πλέον για ολόκληρο το έτος, με εργασία Δευτέρα έως Πέμπτη και ρεπό την Παρασκευή χωρίς μείωση αποδοχών.

Εκ περιτροπής εργασία

Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν πέραν του οκταώρου τους με προσαύξηση 40%, εφόσον το επιθυμούν.

Ετήσια άδεια με «δόσεις»

Μπορούν να χωρίζουν την ετήσια άδεια σε έως τέσσερις περιόδους μέσα στο έτος, σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

Ελάφρυνση για εργαζόμενους συνταξιούχους

Η προσαύξηση στη σύνταξη λόγω εργασίας δεν θα αυξάνει τον συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προστατεύοντας το καθαρό εισόδημα.

Προσλήψεις και οικειοθελής αποχώρηση με ένα κλικ

Οι προσλήψεις για έκτακτες ανάγκες προσωπικού θα γίνονται μέσω ειδικής εφαρμογής για έως δύο ημέρες την εβδομάδα και θα δηλώνονται στο «Εργάνη». Η οικειοθελής αποχώρηση θα μπορεί να καλύπτεται άμεσα χωρίς 10ήμερη καθυστέρηση, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

Ψηφιακή κάρτα

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας διευκολύνεται με ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά, καθορισμένο χρόνο προετοιμασίας και τρεις «μονές» σημάνσεις τον μήνα χωρίς κύρωση. Μειώσεις αποδοχών λόγω χρήσης της κάρτας είναι άκυρες, ενώ καταργείται η υποχρέωση διατήρησης έντυπων εγγράφων που υπάρχουν ηλεκτρονικά.