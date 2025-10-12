Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θα εισαχθεί τις επόμενες ημέρες προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής φέρνει σημαντικές αλλαγές σε ωράρια, άδειες, υπερωρίες, προσλήψεις και θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Οι διατάξεις αφορούν όλους τους εργαζόμενους και στοχεύουν στην ευελιξία, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση της προστασίας τους, ενώ παράλληλα απλοποιούν τη γραφειοκρατία για εργοδότες και επιχειρήσεις.

Δείτε τα 8+1 σημεία που πρέπει να γνωρίζετε:

1. 13ωρη απασχόληση

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα, με συμφωνία του εργαζομένου, να απασχοληθεί έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, αντί των δύο που ίσχυε έως τώρα, με προσαύξηση 40% για τις υπερωρίες. Η διάταξη ισχύει έως 37 ημέρες το χρόνο και πάντα με όριο 48 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά μέσο όρο σε τετράμηνη βάση.

Το 13ωρο περιλαμβάνει το 8ωρο νόμιμο ωράριο, μία ώρα υπερεργασίας με προσαύξηση 20% και έως 4 ώρες υπερωρίας με προσαύξηση 40%. Τα ανώτατα όρια εβδομαδιαίου χρόνου (48 ώρες) και ετήσιων υπερωριών (150 ώρες) παραμένουν αμετάβλητα.

Η νομοθεσία προστατεύει τον εργαζόμενο που αρνηθεί να εργαστεί υπερωριακά, καθιστώντας άκυρη οποιαδήποτε απόλυση λόγω μη συναίνεσης. Το μέτρο εξυπηρετεί κυρίως εποχικές ανάγκες και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, χωρίς να παραβιάζεται η 11ωρη συνεχόμενη ανάπαυση. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες. Και αυτό γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, 13 ώρες εργασίας και 30 λεπτά διαλείμματος οδηγούν σε υπέρβαση της πρόβλεψης για υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση εντός 24 συνεχόμενων ωρών.

2. Τετραήμερη απασχόληση

Με το νέο νομοσχέδιο, η 4ήμερη εργασία (10 ώρες ημερησίως) θα ισχύει πλέον για ολόκληρο το έτος, αντί για έξι μήνες που ίσχυε παλαιότερα. Ένας εργαζόμενος γονέας με ανήλικο παιδί μπορεί να εργάζεται Δευτέρα έως Πέμπτη και να έχει την Παρασκευή ρεπό για να αφιερώνεται στο παιδί του, χωρίς μείωση αποδοχών, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη.

3. Εκ περιτροπής εργασία

Με τη νέα ρύθμιση οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι θα έχουν δικαίωμα να εργαστούν επιπλέον του οκταώρου τους, λαμβάνοντας την αντίστοιχη προσαύξηση 40% για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, εφόσον το επιθυμούν. Για παράδειγμα, κάποιος που δουλεύει σε εστιατόριο το οποίο λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του και με υπερωριακή απασχόληση εφόσον το επιθυμεί.

4. Ελάφρυνση για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η προσαύξηση στη σύνταξη που δικαιούται ένας εργαζόμενος συνταξιούχος λόγω εργασίας του δεν θα αυξάνει τον συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προστατεύοντας έτσι το καθαρό εισόδημά του.

5. Ετήσια άδεια με «δόσεις»

Με το νέο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να χωρίζουν την ετήσια άδειά τους σε έως και τέσσερις περιόδους μέσα στο έτος, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, αντί να τη λαμβάνουν αδιαίρετη ή με συνεχόμενες δύο εβδομάδες όπως ίσχυε έως τώρα.

6. Επίδομα κυοφορίας και λοχείας – Άδεια μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες

Με ρύθμιση που φέρνει το νέο νομοσχέδιο διορθώνεται η συγκεκριμένη στρέβλωση και εφεξής μία μητέρα θα λαμβάνει επίδομα κυοφορίας και λοχείας έχοντας συμπληρώσει 200 ένσημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταμείων που έχει ασφαλιστεί και των εργοδοτών από τους οποίους έχει απασχοληθεί. Επιπλέον, το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ επεκτείνεται η χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες.

7. Fast track προσλήψεις

Το νομοσχέδιο εισάγει «fast track» προσλήψεις μέσω ειδικής εφαρμογής κινητού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωπικού σε εστίαση, καταλύματα και ξενοδοχεία, π.χ. αργίες και Σαββατοκύριακα. Οι συμβάσεις ορίζονται για έως δύο ημέρες την εβδομάδα και πρέπει να δηλώνονται στο ΕΡΓΑΝΗ.

8. Ψηφιακή κάρτα

Το νομοσχέδιο διευκολύνει την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας, επιτρέποντας ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά με συμφωνία, καθορισμένο χρόνο προετοιμασίας (30 λεπτά στη βιομηχανία, 10 λεπτά σε άλλους κλάδους) και τρεις «μονές» σημάνσεις το μήνα χωρίς κύρωση. Μειώσεις αποδοχών λόγω χρήσης της κάρτας θεωρούνται άκυρες, ενώ καταργείται η υποχρέωση διατήρησης έντυπων εγγράφων που υπάρχουν ηλεκτρονικά.

9. Υγεία και ασφάλεια

Σημαντικές αλλαγές και στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Απλοποιούνται οι διαδικασίες ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού και Τεχνικού Ασφάλειας, μειώνεται το όριο εργαζομένων για την αυτοανάθεση καθηκόντων από 50 σε 20 και καθιερώνεται η υποχρεωτική παρουσία συντονιστών σε μεγάλα τεχνικά έργα. Οι υποδείξεις και οι συμβουλές των ειδικών καταγράφονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ θεσπίζονται σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, επικαιροποιείται ο κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών και οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας, ενώ δημιουργείται το Ολοκληρωμένο Σύστημα «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» για απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει διεθνή πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας την προστασία των εργαζομένων.