Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, η Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας – Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης έως 13 ώρες την ημέρα σε έναν εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, ώστε ο εργαζόμενος να μην μπορεί να απολυθεί εάν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά.

Επιπλέον, εισάγονται απλοποιήσεις στις διαδικασίες προσλήψεων και αποχωρήσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, αντικαθιστώντας τη γραφειοκρατία και επιτρέποντας την ταχύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, εξυπηρετώντας τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, ιδιαίτερα εκείνους που πλήττονται από έλλειψη προσωπικού.

Χθες, σε συζήτηση στην Ολομέλεια, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας. Όπως ανέφερε, το 2025 η ανεργία έχει μειωθεί στο 8% από 18% το 2019, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 880 ευρώ και προσεχώς στα 950 ευρώ, ενώ έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση φτάνει το 76%.

Η υπουργός επισήμανε επίσης τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και την ενίσχυση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Πριν από λίγες μέρες σημειώσαμε άλλο ένα ρεκόρ στις νέες θέσεις εργασίας. Το 8μηνο του 2025 είναι το καλύτερο στην ιστορία της χώρας, με 317.000 νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει την αγορά εργασίας, να ενισχύσει την προστασία των εργαζομένων και να δώσει ευελιξία στις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας την «ψηφιακή εποχή» με μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και τη δικαιότερη κατανομή του χρόνου εργασίας.

Για κουλτούρα καλής πίστης έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας Εργασίας Νίκος Μηλαπίδης, προσθέτοντας: «Ο χρόνος εργασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πεδίο ελεύθερης διαμόρφωσης από τον εργοδότη, καθότι η νομοθεσία μας θέτει σαφή όρια στη δυνατότητα υπέρβασης του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας: 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε πενθήμερο ή εξαήμερο σύστημα απασχόλησης και 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένης της υπερεργασίας ή της υπερωρίας, το πολύ ανά περίοδο 4 μηνών. Επιπλέον, σε ετήσιο επίπεδο, το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150 ώρες. Η άρνηση υπερωρίας και διευθέτησης προστατεύεται με ειδικές νομοθετικές διατάξεις στο πλαίσιο της καλής πίστης και δεν μπορεί να επιφέρει καμία βλαπτική μεταβολή, δυσμενή διάκριση ή απόλυση του εργαζόμενου».